Sebastián Viera, DT del Real Cartagena, con cara de pocos amigos: "¿cuál es el drama?"

Profesor Viera aquí no se gana con ínfulas de grandeza, no se gana con gestos de arrogancia, no se gana de boquilla, ni mucho menos queriendo enjuiciar a la prensa por preguntas totalmente válidas sobre un Real Cartagena que jugó terriblemente mal el viernes.

Sigue este hilo. 🧵 pic.twitter.com/uGWj663GH8