"Dueño del juego": Jhon Arias y un segundo aire con Fluminense; le echan flores

Jhon Arias fue uno de los jugadores colombianos que más sonó para dejar las filas de Fluminense en el reciente mercado de trasferencias. La intención del exAmérica de Cali era de continuar su carrera en el balompié del ‘viejo continente’.

No obstante, el futbolista colombiano tomó la decisión de seguir en el conjunto de Río de Jaineiro, dado que la única oferta concreta sobre la mesa fue la del Zenit de Rusia, destino que no convenció al ex Independiente Santa Fe.

Jhon Arias, el más destacado de Fluminense

Jhon Arias con Fluminense de Brasil - Foto: Eurasia Sport Images/Getty Images

En su última presentación por la octava jornada del campeonato Carioca, Fluminense, con Jhon Arias en cancha, se vio las caras con Vasco Da Gama, en una edición más en el clásico de los gigantes, que se disputó en el Mane Garrincha de Brasilia.

Los dirigidos por Fábio Carille se fueron arriba en el marcador en apenas dos minutos de juego por intermedio de Philippe Coutinho, que tras un pase cruzado de Pablo Vegetti, el exLiverpool definió de primera con pierna derecha, dejando sin chances al golero del ‘flu’.

El empate llegaría sobre la media hora juego tras un cobro de falta de Jhon Arias, que conectó de cabeza Thiago Silva. A los 41 minutos, Germán Ezequiel Cano convirtió el 2-1 final luego de interceptar un remate de Gabriel Fuentes, que el exIndependiente Medellín tocó con la izquierda para mandarla al fondo de la red.

La actuación del 'cafetero' no pasó desapercibida en Brasil, dado que el chocoano destacado por la prensa de ese país: “Actuaciones del Fluminense: Thiago Silva y Cano deciden, y Arias es el mejor” tituló el portal ‘Globo.com’.

Jhon Arias destacado por la prensa brasileña. Captura Globo.com

El portal también remarcó el dinamismo de Jhon Arias, que llevó a su equipo a la igualdad en un momento clave del encuentro contra Vasco.

"Él era dueño del juego. Sufrió la falta que derivó en el primer gol de la Tricolor, dio la asistencia a Thiago Silva e incluso peleó el balón en el área en la jugada que culminó en el gol de Cano tras un remate de Fuentes (...) Falló una buena oportunidad de marcar tras un pase de Guga, pero tuvo una gran actuación".

Vistiendo la camiseta tricolor, Arias suma 198 partidos, 43 goles y 43 asistencias, convirtiéndose en uno de los grandes ídolos del club en los últimos años. Fue clave en la obtención de la Copa Libertadores 2023, venciendo a Boca Juniors y el mejor jugador de la Recopa Sudamericana 2024.

¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Arias con Fluminense?

Por la novena jornada del campeonato Carioca, Fluminense tendrá una prueba de fuego contra Flamengo. El clásico 'fla-flu' está programado para el sábado 8 de febrero a partir de las 2:30 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de 'Globo Internacional'.

El encuentro es de gran importancia, dado que Fluminense se encuentra en la sexta posición del campeonato con 10 puntos, a tres de distancia del Flamengo que marcha en la primera casilla.