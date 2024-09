Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2024-II: tras el empate entre Tolima y Cali

La fecha 9 de la Liga BetPlay, tal como siempre acostumbra nuestro fútbol colombiano, viene dejando emociones por montones y para los partidos jugados este sábado 7 de septiembre, no fue la excepción.

La novena jornada comenzó con un partido sorprendente entre Patriotas y Envigado en donde el conjunto boyacense logró conseguir su segunda victoria en todo el semestre. Los encargados de llevar al equipo 'patriótico' a la victoria fueron Cristian Borja y Álvaro Meléndez. Dicha victoria le sirvió a los de Boyacá a subir hasta el puesto 12 del escalafón, en donde se ubican con 9 puntos.

Tras ello, fue turno del América de Cali, equipo que se enfrentó a Jaguares en el estadio de Bello Horizonte, de la ciudad de Villavicencio, debido a que, actualmente, el Pascual Guerrerro no se encuentra disponible, ya que está albergando todas las emociones que está dando el Mundial Femenino Sub-20, en donde Colombia ha sido gran protagonista.

Ya hablando del encuentro, si bien los 'escarlatas' fueron superiores durante los 90 minutos, le costó un montón vencer la defensa propuesta por los 'felinos'. Todo parecía indicar que, en el primer tiempo, luego de una fuerte entrada en el área contra Rodrigo Holgado, el planteamiento de los de Córdoba se iba a desboronar, sin embargo, el propio argentino, a la hora de patear, terminó encontrándose con Geovanni Banguera. No obstante, dicha pena máxima estuvo llena de polémica.

Acción de juego de América vs Jaguares - Foto: Colprensa

Si bien el delantero del América terminó errando el penal debido a la atajada del arquero de Jaguares, precisamente Banguera se adelantó más allá de lo permitido, pero ni el árbitro, ni el VAR, se dieron cuenta de ello, razón por la cual, no se repitió el penal.

Aun así, la 'mechita' siguió constante y mantuvo el ritmo en busca de la victoria, cosa que se terminó dando de la mano de Duván Vergara, quien marcó desde el punto penal, en el minuto 90+4. Con el tanto del destacado futbolista, todo el estadio Bello Horizonte explotó de emoción.

El último partido de este sábado estuvo con varias emociones. Si bien Deportes Tolima y el Deportivo Cali firmaron las tablas con un marcador de 1-1, el desarrollo del encuentro fue llamativo para más de un seguidor del fútbol colombiano.

Acción de juego entre Deportes Tolima y Deportivo Cali Foto: Colprensa

El partido comenzaba con un gol errado por Ánderson Plata a puerta vacía, para el posterior gol de penal de Yeison Guzmán, el cual terminó por vencer a Alejandro Rodríguez en el arco. Posteriormente, en el inicio del segundo tiempo, Freddy Montero también hacía efectiva una pena máxima, picando el balón para el deleite de varios, además de colocar el empate en el marcador.

Los partidos restantes de la fecha 9 de la Liga BetPlay, a excepción de aquellos que fueron pospuestos por la Dimayor, se jugarán este domingo 8 de septiembre los cuales son: Once Caldas vs Millonarios, Alianza FC vs Fortaleza, Deportivo Pasto vs Medellín.