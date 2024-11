Tabla del descenso Fútbol Colombiano 2024, tras la derrota 2-1 de Jaguares con Pereira

Este viernes comenzaron las emociones de la Liga Betplay 2024 II , pero no con muy buenas noticias para Jaguares, puesto que perdió con Deportivo Pereira y se sigue complicando en la Tabla del descenso Fútbol Colombiano. En el segundo turno, Fortaleza CEIF superó a Once Caldas, sin embargo, estos dos equipos no pasan apuros en cuanto a perder la categoría.

El encuentro entre Jaguares y Deportivo Pereira inició a las cinco de la tarde en el estadio Jaraguay, en medio de una fuerte lluvia. Los 'matecañas' se pusieron en ventaja apenas a los siete minutos. A Yuber Quiñones le quedó una pelota fuera del área y sacó un potente zurdazo que se coló en el arco defendido por Geovanni Banguera.

A los 25 minutos la lluvia se convirtió en aguacero y la cancha del Jaraguay no respondió. El juez central Edwin Ferney Trujillo se vio obligado a detener las acciones. Luego de una hora y 20 minutos, los equipos volvieron a jugar. Los locales tuvieron el empate con un penalti de Óscar Vanegas, pero el arquero Salvador Ichazo detuvo el cobro.

Al 37', el Pereira no perdonó y aumentó la ventaja. Gonzalo Lencina se escapó por izquierda, lanzó un centro al área y Quiñones repitió con un remate de zurda.

Para la segunda parte, Jaguares encontró el descuento al 47' gracias a un zurdazo de volea de Damir Ceter. Los 'felinos' buscaron al menos el empate, pero no lo consiguieron. Fue triunfo 1-2 para el Pereira.

En la noche, el que no desentonó fue Fortaleza CEIF, ya que sorprendieron y vencieron 0-2 a Once Caldas en Manizales. A los 32 minutos, los 'amix' armaron una jugada de juego directo que finalizaron de muy buena manera. Iván Anderson asistió a Nicolás Rodríguez, quien remato cruzado y de zurda ante la salida del arquero James Aguirre.

Para la segunda parte, el 'blanco blanco' busco el empate, pero no lo lograron y por el contrario sufrieron otro duro golpe sobre el final. Al 85', Ronaldo Pájaro cazó un rebote fuera del área y sacó un 'bombazo' de zurda que se coló dentro del pórtico del Once Caldas. De esa manera, Fortaleza selló su triunfo 0-2 a 'domicilio'.

Tabla del descenso del Fútbol Profesional Colombiano