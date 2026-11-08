🔴 Tolima vs Millonarios EN VIVO; minuto a minuto partido de Liga BetPlay 2026-II

🔴 SALEN LOS EQUIPOS
Hay presencia de hinchas de los dos equipos en el Manuel Murillo Toro.
Hay presencia de hinchas de los dos equipos en el Manuel Murillo Toro.
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Nuestro once titular para enfrentar a Millonarios FC, por la jornada 18 de la Liga BetPlay. ¡VAMOS CON TODA, TRIBU!— Club Deportes Tolima (@cdtolima) November 8, 2026
Deportes Tolima 🆚 Millonarios FC
🗓️ Domingo 8 de noviembre
🕕 6:10 pm
🏟️ La Hoguera del Indio
🎟️ Compra tus entradas en https://t.co/DgnIkaQtjT. pic.twitter.com/6v3gZSw7nb
¡XI inicial!— Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 8, 2026
▶️ Así saltaremos a la cancha para enfrentar a Tolima. pic.twitter.com/R48X2qP7ee
El encuentro será desde las 6:10 p.m. y se podrá ver por Win Sports. Acá en www.golcaracol.com tendremos este minuto a minuto con las incidencias del compromiso.
Desde las 6:10 p.m. rodará la pelota en el Manuel Murillo Toro.
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