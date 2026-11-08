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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Tolima vs Millonarios EN VIVO; minuto a minuto partido de Liga BetPlay 2026-II
EN VIVO

🔴 Tolima vs Millonarios EN VIVO; minuto a minuto partido de Liga BetPlay 2026-II

Este domingo el estadio Manuel Murillo Toro recibe un importante encuentro entre el Deportes Tolima y Millonarios, por la fecha 18 del fútbol colombiano. No se pierda este partidazo.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 8 de nov, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado Millonarios
Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios
Colprensa
REFRESCAR
  • 06:04 p. m. - Tolima vs Millonarios
    🔴 SALEN LOS EQUIPOS

    Hay presencia de hinchas de los dos equipos en el Manuel Murillo Toro.

    • Publicidad

  • 05:40 p. m. - Tolima vs Millonarios
    🚨 INICIALISTAS DEL TOLIMA

  • 05:39 p. m. - Tolima vs Millonarios
    🚨 ATENCIÓN: TITULARES DE MILLONARIOS, CON CUADRADO

  • 05:10 p. m. - Liga BetPlay 2026-II
    🚨 HORA Y DÓNDE VER EN VIVO TOLIMA VS MILLONARIOS

    El encuentro será desde las 6:10 p.m. y se podrá ver por Win Sports. Acá en www.golcaracol.com tendremos este minuto a minuto con las incidencias del compromiso.

  • 05:09 p. m. - Liga BetPlay 2026-II
    🔴 BIENVENIDOS A TOLIMA VS MILLONARIOS

    Desde las 6:10 p.m. rodará la pelota en el Manuel Murillo Toro.

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