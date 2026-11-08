🔴 Tolima vs Millonarios EN VIVO; minuto a minuto partido de Liga BetPlay 2026-II

Nuestro once titular para enfrentar a Millonarios FC, por la jornada 18 de la Liga BetPlay. ¡VAMOS CON TODA, TRIBU!



Deportes Tolima 🆚 Millonarios FC

🗓️ Domingo 8 de noviembre

🕕 6:10 pm

🏟️ La Hoguera del Indio

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