Wilder Medina: "En mis inicios firmé contrato, no me pagaban y por eso fui a las pandillas"

Wilder Medina, a sus 43 años, se convirtió en un ejemplo de vida. Amigos, excompañeros del fútbol, familiares y cada uno de sus seres cercanos aplauden la manera como superó una adicción que le hizo pasar momentos amargos. Así lo contó en el programa 'Se Dice de Mí', de Caracol Televisión, en la emisión del sábado 1 de marzo, contando varias historias.

"Les voy a ser sincero, nunca maté, pero sí aprendí a montar moto para esas ocasiones, cuando era joven. A veces llegaba con plata a la casa, con robos, pero es que tenía que ayudar a mi mamá como fuera", con esas palabras, el exdelantero dio inicio a su relato, en el que también reveló cómo fueron esos primeros acercamientos con el fútbol, donde supo brillar.

"Mi tío habló con un señor para que me dieran la oportunidad en el fútbol. Yo era flaco, tenía guayos prestados y mi pinta no era de delantero. Entré y, en 15 minutos, ya había hecho tres goles (risas). De una, subimos a presidencia del equipo de Rionegro y firmamos contrato, pero no me pagaban nada. Por eso era que también estaba con las pandillas", añadió.

Y en medio de ese mundo, vivió momentos de oscuridad. "A veces es fácil juzgar, pero nadie sabe la gotera y la necesidad que uno tiene. En 2002, me fue bien en Rionegro y llegué al Atlético Huila. Allí, yo me las ingeniaba para fumar después de todos los partidos. Eso era una enfermedad y no tenía la capacidad para ponerle un alto en el camino", expresó.

Publicidad

"Estábamos en un bar, andaba borracho porque llevaba tres días seguidos tomando, así que me fui al baño y estando allá, llegó un muchacho a ofrecerme marihuana y le dije que no, pero accedí y eso me paró de una, como si se me hubiera ido la borrachera, entonces, desde ahí, empezó la vaina con la droga", recordó Wilder Medina, consciente de lo que padeció.

"Mi abismo estuvo lleno de oscuridad, quedando sin plata. No quería comer, ni bañarme, ni lavarme los dientes, andaba con la misma ropa. Perdí todo. Duraba días y días así. Eso se convirtió en algo tan grande que si no paraba en el camino, tocaba fondo. No quería saber nada de mi vida, solo quería quedarme consumiendo, ya había perdido mucho", dijo.

Publicidad

Rionegro, Huila, Envigado, Patriotas, Tolima, Independiente Santa Fe, Barcelona de Ecuador, Real Cartagena, Sport Boys Warnes y Fortaleza fueron los equipos que lo tuvieron en sus filas. Eso sí, en el cuadro 'cardenal' recibió la ayuda de más de uno, entre ellos el entonces presidente, César Pastrana, y su amigo, Agustín Julio, con quien tiene una linda amistad.

"Lo que pasó con César Pastrana, en Santa Fe, fue único. Una gran persona. Me dijo: 'usted ya demostró que es un gran jugador y, ahora, quiero que demuestre que es una buena persona'. Eso fue lo mejor que me pasó, después de lo mal que salí del Tolima. Me dieron la mano, me ayudaron. Lo del Tolima fue duro, eso me marcó demasiado", afirmó.

"Después de la primera sanción, volví bien, hice varios goles, estuve en la tabla de goleadores y en el doping salí negativo. Pero Conmebol me puso una sanción de un año. Estando en Santa Fe, siempre me hacían la prueba de doping a mí, eso fue una cosa que, en vez de ayudar, me enterraron. Solo quería tomar y consumir; llegué al deterioro", puntualizó.