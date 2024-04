"Wilmar Roldán es el 'guapo del barrio', es un provocador de los jugadores del fútbol colombiano"

Santa Fey Deportes Tolima empataron el sábado pasado en la cancha de El Campín, en el partido más atractivo de la fecha 12 de la Liga Betplay del fútbol profesional colombiano. Y más allá del resultado, aún se siguen escuchando ecos por una actitud que tuvo el árbitroWilmar Roldán con el volante Yilmar Velásquez, de los 'cardenales', y de la cual se dedicó un tiempo en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

En ese sentido el que tomó la palabra fue Javier Hernández Bonnet, nuestro director general de Gol Caracol, quien sentó posición con respecto al árbitro antioqueño, de gran experiencia y recorrido especialmente internacional.

No fue solo este pedazo, lo braveó un poco más. Impresentable lo de Roldán. pic.twitter.com/prPCx55jsl — Carolina ⭕️ (@MarquezCaroR) March 16, 2024

"Me irrita y lo voy a decir. A Yilmar Velásquez, el árbitro Roldán lo fue a bravear. Ante un hecho como ese, me generó un estado de curiosidad, me parece que él se comporta como el guapo del barrio", inició Hernández Bonnet, mientras que otros de los periodistas del mencionado programa entregaron sus conceptos al respecto.

De igual forma, Javier Hernández Bonnet agregó y puntualizó que "el día en el que Roldán se encuentre con un jugador al que le importe un pepino todo, que su club no le haya pagado, ese día van a ver ustedes algo mayor, que ojalá nunca se presente. Roldán es un provocador de los jugadores de fútbol, pero eso solamente se presenta con él en el fútbol colombiano, porque afuera es diferente".

Se conoció que el árbitro central del compromiso entre albirrojos y el vinotinto y oro habría tenido palabras insultantes contra Velásquez, quien incluso se mostró sorprendido por el hecho.

Y es que desde hace un buen tiempo se viene evidenciando que el experimentado juez, con escarapela FIFA y un prestigio importante más allá de Colombia, presenta comportamientos mucho más acordes a su investidura cuando es designado para torneos como la Copa Libertadores o Sudamericana.

Además de esto, en las redes sociales el mismo sábado se leyeron comentarios en contra del propio Roldán, quien fue foco de críticas y de señalamientos por lo que muchos seguidores del balompié de nuestro país consideraron como desobligante su actitud.

Wilmar Roldán cree que es Pierluigi Collina. Quién le dice por favor que no. pic.twitter.com/mH8ZHHIPyl — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) March 18, 2024