Yeison Guzmán y un cobro insólito fallando el penalti, en la final de Nacional vs Tolima Yeison Guzmán no tuvo un buen cobro de pena máxima en el Atanasio Girardot, picando la pelota y con David Ospina atajándole el disparo, en la final de vuelta de Nacional vs Tolima