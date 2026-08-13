🔴Hearts vs. Benfica, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clasificatorio por la Europa League

🏟️👊🏻 ¡Así luce el escenario del juego para HOY! 🏟️👊🏻
- 12:19 p. m.
- 12:13 p. m.🤔⚽¿Cómo va la serie? 🤔⚽
Benfica logró imponerse en el juego de ida en el Estádio da Luz por marcador de 6-1, siendo uno de los goles anotados por Jhon Durán.
- 12:10 p. m.🤔⌚¿A qué horas es el partido?🤔⌚
Este duelo entre el club escocés y el cuadro portugués tiene un horario establecido de la 1:45 de la tarde, en Colombia, de este jueves 13 de agosto.
- 12:09 p. m.👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼
👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Hearts Midlothian Football Club y Benfica, válido por la tercera ronda de clasificación a la Europa League.
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