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Gol Caracol  / 🔴Hearts vs. Benfica, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clasificatorio por la Europa League
EN VIVO

🔴Hearts vs. Benfica, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clasificatorio por la Europa League

Benfica, equipo que tiene en sus filas a Jhon Durán y Richard Ríos, visita al Hearts con el objetivo de seguir en carrera hacia la fase de grupos de la Europa League. ¡SIGA el partido EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 13 de ago, 2026
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Jhon Durán y Richard Ríos, en juego con el Benfica.
Jhon Durán y Richard Ríos, en juego con el Benfica.
Benfica.
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  • 12:19 p. m.
    🏟️👊🏻 ¡Así luce el escenario del juego para HOY! 🏟️👊🏻

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  • 12:13 p. m.
    🤔⚽¿Cómo va la serie? 🤔⚽

    Benfica logró imponerse en el juego de ida en el Estádio da Luz por marcador de 6-1, siendo uno de los goles anotados por Jhon Durán.

    Jhon Durán, delantero colombiano, celebra un gol con Benfica en la Europa League
    Jhon Durán, delantero colombiano, celebra un gol con Benfica en la Europa League
    Twitter de Benfica

  • 12:10 p. m.
    🤔⌚¿A qué horas es el partido?🤔⌚

    Este duelo entre el club escocés y el cuadro portugués tiene un horario establecido de la 1:45 de la tarde, en Colombia, de este jueves 13 de agosto.

  • 12:09 p. m.
    👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼

    👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Hearts Midlothian Football Club y Benfica, válido por la tercera ronda de clasificación a la Europa League.

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