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Gol Caracol  / 🔴 Independiente del Valle vs Tolima EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa Libertadores
EN VIVO

🔴 Independiente del Valle vs Tolima EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa Libertadores

Tras perder 1-0 en Ibagué, en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, el Deportes Tolima visitará a Independiente del Valle, en Ecuador, buscando la remontada en la serie.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 25 de ago, 2026
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Deportes Tolima recibe a Independiente de Valle por la ida de los octavos de final en la Copa Libertadores.
Deportes Tolima recibe a Independiente de Valle por la ida de los octavos de final en la Copa Libertadores.
Foto: AFP
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  • 04:56 p. m. - Independiente del Valle vs Tolima
    DIRECTIVOS, REUNIDOS LA NOCHE ANTERIOR

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  • 04:56 p. m. - Independiente del Valle vs Tolima
    🔴 CONVOCADOS DEL TOLIMA

  • 04:55 p. m. - Copa Libertadores
    🔴 BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE IND. DEL VALLE VS TOLIMA

    Se viene la vuelta de octavos de final.

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