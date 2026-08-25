🔴 Independiente del Valle vs Tolima EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa Libertadores

Nuestros 22 convocados para el partido de vuelta por los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores. ¡Vamos Tolima!



Independiente del Valle 🆚 Deportes Tolima

🗓️ Martes 25 de agosto

🕢 7:30 p.m.

🏟️ Estadio Banco Guayaquil, Ecuador pic.twitter.com/xPkjWylwFG