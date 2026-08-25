🔴 Independiente del Valle vs Tolima EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa Libertadores

DIRECTIVOS, REUNIDOS LA NOCHE ANTERIOR
Cena de confraternidad entre dirigencias #IDV y @tolima. Bienvenidos hermanos Colombianos🤝 pic.twitter.com/gtEmwE6J8S— Independiente del Valle (@IDV_EC) August 25, 2026
Cena de confraternidad entre dirigencias #IDV y @tolima. Bienvenidos hermanos Colombianos🤝 pic.twitter.com/gtEmwE6J8S— Independiente del Valle (@IDV_EC) August 25, 2026
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Nuestros 22 convocados para el partido de vuelta por los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores. ¡Vamos Tolima!— Club Deportes Tolima (@cdtolima) August 24, 2026
Independiente del Valle 🆚 Deportes Tolima
🗓️ Martes 25 de agosto
🕢 7:30 p.m.
🏟️ Estadio Banco Guayaquil, Ecuador pic.twitter.com/xPkjWylwFG
Se viene la vuelta de octavos de final.
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