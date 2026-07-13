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Gol Caracol  / ¡Insólito! Equipo de Brasil anunció la salida de jugador, con video de sus peores jugadas

¡Insólito! Equipo de Brasil anunció la salida de jugador, con video de sus peores jugadas

Cuadro brasileño generó polémica en redes sociales, luego de anunciar la salida de uno de sus futbolistas, compartiendo varios de sus errores durante algunos juegos.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jul, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Léo Coelho es protagonista, por polémica salida de Amazonas FC.
Léo Coelho es protagonista, por polémica salida de Amazonas FC.
Foto: AFP.

El club Amazonas FC, que juega en la tercera división del fútbol brasileño, generó controversia en las últimas horas tras anunciar la salida de su zaguero Léo Coelho con un curioso video en el que recopila los errores y fallas del jugador durante los partidos.

La publicación, realizada este domingo y que no tardó en hacerse viral, comenzó con lo que parecía una despedida de rutina, con una foto del escudo de la institución y el agradecimiento al futbolista por su “dedicación, profesionalismo y entrega dentro y fuera del campo” durante 39 partidos.

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Sin embargo, acompañando esa imagen, el equipo de la ciudad de Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas, sumó cuatro recortes de video que, lejos de homenajearlo, exponían errores puntuales de Coelho, como pases errados, pérdidas de marca y desatenciones defensivas que costaron goles en contra.

El verdadero motivo detrás del inusual escarnio público tiene raíces económicas, según informó el medio deportivo 'Ge', que divulgó que la relación entre la comisión directiva y el exdefensor de Nacional y Peñarol estaba totalmente rota debido a la deuda de una importante suma de dinero en concepto de salarios impagos.

La polémica publicación fue realizada apenas dos días después de que el jugador acudiera a la Justicia del Trabajo para solicitar la rescisión indirecta de su contrato y exigir el cobro de 8,1 millones de reales (unos 1,6 millones de dólares).

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Este domingo, el Amazonas encadenó su tercera derrota consecutiva y cayó hasta la decimocuarta posición de la tercera categoría del fútbol brasileño.

Además del declive en la cancha, el club afronta una crisis financiera, según 'Ge', con seis futbolistas que han recurrido a la Justicia exigiendo la rescisión de sus contratos y seis castigos de 'transfer ban' (prohibición de inscribir jugadores) impuestos por la FIFA.

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Evidentemente, este tema ha generado mucha polémica en las redes sociales, en donde varios comentaron a favor del equipo y otros en contra.

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