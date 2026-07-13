Campeón del mundo con Brasil sufrió problema cardiaco: "hay que redoblar los cuidados"

El exjugador José Kléberson, campeón mundial con la selección brasileña en 2002, se someterá a nuevas pruebas médicas después de que se le detectara una obstrucción del 50 % en tres arterias, según informó su esposa Dayane Willians.

"Él está bien. Ahora hay que redoblar los cuidados y cambiar el estilo de vida. Prometo cuidar bien del corazón de nuestro campeón", dijo Willians en un mensaje en sus redes sociales que acompañó con fotografías del excentrocampista del Manchester United pasando por exámenes en el hospital.

Posteriormente, el propio Kléberson, de 47 años, relató que el domingo sintió "fuertes dolores en el pecho" y decidió ir al médico por miedo a que se tratara de un infarto.

En el hospital pasó por una batería de exámenes que constataron una obstrucción del 50 % en tres arterias, de acuerdo con su esposa.



"Lamentablemente, apareció una alteración y voy a necesitar realizar una nueva batería de estos exámenes, pero gracias a Dios no es nada grave y estoy seguro de que no será nada grave. Dentro de poco estaremos listos para vivir la vida normal, con mucha salud y paz", señaló el exjugador en sus redes sociales.

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Kléberson fue una pieza clave de la selección que conquistó el título en el Mundial de Corea y Japón 2002, el último de los cinco que tiene en su poder la Canarinha.

Formado en el Athletico Paranaense, dio rápido el salto a Europa de la mano del Manchester United inglés, en 2003, para después recalar en el Besiktas turco.

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En 2008, regresó a Brasil para defender al Flamengo, el equipo más popular del país. Kléberson pasó los últimos años de su carrera como futbolista profesional en Estados Unidos hasta que colgó las botas en 2017.