"La Selección Colombia estaba para más y tenía con qué; el fuego se apagó de manera injusta"

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 sigue dejando múltiples reacciones. Luego de caer 4-3 en la definición por penaltis frente a Suiza, tras igualar 0-0 durante los 120 minutos, una de las reflexiones más sentidas llegó desde el interior del cuerpo técnico.

El psicólogo de 'la tricolor', Marcelo Roffé, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que recordó el camino recorrido durante la Copa del Mundo y dejó ver el profundo impacto que tuvo la despedida de la cita orbital para todo el grupo.

"Las despedidas son esos dolores dulces", escribió al inicio de una publicación en la que describió la experiencia vivida como su tercer Mundial, aunque aseguró que la disfrutó "como si fuera el primero".

En su mensaje, destacó los 50 días de convivencia que compartieron jugadores y cuerpo técnico, asegurando que todos dejaron de lado cualquier interés personal para perseguir un mismo objetivo. "Vivimos 50 días de convivencia ejemplar, donde los 26 futbolistas y los 28 integrantes del cuerpo técnico, médico, administrativo, prensa y seguridad dejamos todo de lado para disfrutar la máxima cita alimentada por un sueño que luego se convirtió en plan. Un EQUIPAZO", expresó.



La formación titular de la Selección Colombia contra Suiza en el Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

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El profesional también hizo un balance de lo vivido durante el torneo, recordando que hubo momentos de alegría, frustración, trabajo intenso y esperanza. Sin embargo, confesó que la eliminación fue especialmente difícil de asimilar.

"De repente ese hermoso fuego se apagó de manera injusta como es la vida y el fútbol. Estábamos para más y teníamos con qué", afirmó, reflejando el sentimiento que, según sus palabras, compartía buena parte del grupo tras quedar fuera del campeonato.

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Asimismo, resaltó algunos aspectos que considera motivo de orgullo para Colombia durante la Copa del Mundo. Señaló que el equipo dejó una imagen positiva por sus valores, su actitud y el nivel futbolístico mostrado, además de recordar que la Selección únicamente recibió un gol en todo el torneo y que no perdió ningún partido durante el tiempo reglamentario o la prórroga.

El mensaje también estuvo cargado de agradecimientos. Reconoció el compromiso de los jugadores durante los cuatro años del proceso, valoró el respaldo de sus compañeros de trabajo, dedicó unas palabras especiales a su familia y agradeció la confianza del entrenador Néstor Lorenzo, a quien describió como "el capitán de este barco". También tuvo un reconocimiento para referentes del plantel como James Rodríguez, David Ospina, Davinson Sánchez y Juan Fernando Quintero, además de la Federación Colombiana de Fútbol y de los miles de hinchas que acompañaron al equipo durante el Mundial.

Como cierre, dejó una frase que resume el deseo de todo el entorno de la Selección tras la dolorosa eliminación: "Y que ojalá volvamos a encender otro fuego".