Reviva el empate entre Japón y Suecia, en el Mundial 2026

Japón y Suecia empatan 1-1.
- 08:01 p. m. - FINALTerminó el primer tiempo
- 07:51 p. m. - Minuto 90Siete de adición
El partido irá hasta el 97.
- 07:40 p. m. - Minuto 78Suecia, encima
Los escandinavos se lanzaron en ofensiva y le hacen daño con centros a los nipones.
- 07:23 p. m. - Minuto 62Gol de Suecia
Anthony Elanga anotó con un zurdazo de media distancia desde fuera del área.
- 07:21 p. m. - Minuto 56Gol de Japón
Daizen Maeda anotó con pierna derecha, tras un pase filtrado de Ritsu Doan.
- 07:15 p. m. - Minuto 53Japón insiste
Los nipones ponen todo en ataque y Suecia sufre.
- 07:07 p. m. - PITAZOInició la segunda parte
Rodó de nuevo la pelota en el estadio de Dallas.
- 06:52 p. m. - ENTRETIEMPOFinal de la primera parte
Japón y Suecia empatan 0-0.
- 06:51 p. m. - Minuto 45Cinco de adición
El primer tiempo irá hasta el 45+5.
- 06:38 p. m. - Minuto 36Cambio en Suecia
Lucas Bergvall ingresó por Isak Hien, quien salió lesionado.
- 06:29 p. m. - Minuto 28Se retomaron las acciones
Luego del tiempo de hidratación, el juego continúa.
- 06:18 p. m. - Minuto 10Sin opciones de gol
Japón y Suecia se cuidan bien en defensa y no se hacen daño.
- 06:15 p. m. - PITAZOInició el partido
Rodó la pelota en Dallas.
- 05:12 p. m. - PREVIALos inicialistas de Suecia
Tillsammans. För en plats i slutspelet. 🇸🇪#FIFAWorldCup pic.twitter.com/CFXA6xqtib— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 25, 2026
- 05:11 p. m. - PREVIALa titular de Japón
- 04:29 p. m. - PREVIA¿Cómo llega Suecia?
Los escandinavos perdieron 5-1 con Países Bajos, en la jornada 2.
- 04:28 p. m. - PREVIA¿Cómo llega Japón?
Los nipones vencieron 4-0 a Túnez, en la fecha 2.
- 02:45 p. m. - PREVIA¿Por dónde ver el juego?
El encuentro será transmitido por Directv Sports.
- 02:45 p. m. - PREVIA¿A qué hora es el partido?
La pelota rodará a las 6:00 p.m. (hora Colombia).
- 02:44 p. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda el partido entre nipones y escandinavos.
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