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Gol Caracol  / Reviva el empate entre Japón y Suecia, en el Mundial 2026
EN VIVO

Reviva el empate entre Japón y Suecia, en el Mundial 2026

Este jueves, en el AT&T Stadium, en Dallas, Japón y Suecia se enfrentan en un mano a mano directo por un cupo de los dieciseisavos de la Copa del Mundo.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 25 de jun, 2026
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Japón vs. Suecia - Mundial 2026.
Japón vs. Suecia - Mundial 2026.
AFP.
REFRESCAR
  • 08:01 p. m. - FINAL
    Terminó el primer tiempo

    Japón y Suecia empatan 1-1.

    • Publicidad

  • 07:51 p. m. - Minuto 90
    Siete de adición

    El partido irá hasta el 97.

  • 07:40 p. m. - Minuto 78
    Suecia, encima

    Los escandinavos se lanzaron en ofensiva y le hacen daño con centros a los nipones.

  • 07:23 p. m. - Minuto 62
    Gol de Suecia

    Anthony Elanga anotó con un zurdazo de media distancia desde fuera del área.

  • 07:21 p. m. - Minuto 56
    Gol de Japón

    Daizen Maeda anotó con pierna derecha, tras un pase filtrado de Ritsu Doan.

  • 07:15 p. m. - Minuto 53
    Japón insiste

    Los nipones ponen todo en ataque y Suecia sufre.

  • 07:07 p. m. - PITAZO
    Inició la segunda parte

    Rodó de nuevo la pelota en el estadio de Dallas.

  • 06:52 p. m. - ENTRETIEMPO
    Final de la primera parte

    Japón y Suecia empatan 0-0.

  • 06:51 p. m. - Minuto 45
    Cinco de adición

    El primer tiempo irá hasta el 45+5.

  • 06:38 p. m. - Minuto 36
    Cambio en Suecia

    Lucas Bergvall ingresó por Isak Hien, quien salió lesionado.

  • 06:29 p. m. - Minuto 28
    Se retomaron las acciones

    Luego del tiempo de hidratación, el juego continúa.

  • 06:18 p. m. - Minuto 10
    Sin opciones de gol

    Japón y Suecia se cuidan bien en defensa y no se hacen daño.

  • 06:15 p. m. - PITAZO
    Inició el partido

    Rodó la pelota en Dallas.

  • 05:12 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas de Suecia

  • 05:11 p. m. - PREVIA
    La titular de Japón
    La titular de Japón contra Suecia.
    La titular de Japón contra Suecia.
    AFP.

  • 04:29 p. m. - PREVIA
    ¿Cómo llega Suecia?

    Los escandinavos perdieron 5-1 con Países Bajos, en la jornada 2.

  • 04:28 p. m. - PREVIA
    ¿Cómo llega Japón?

    Los nipones vencieron 4-0 a Túnez, en la fecha 2.

  • 02:45 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por Directv Sports.

  • 02:45 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 6:00 p.m. (hora Colombia).

  • 02:44 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda el partido entre nipones y escandinavos.

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