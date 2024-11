José Luis Chilavert le dio garrote a Marcelo Bielsa, a días de Uruguay vs. Colombia

El ambiente en Uruguay antes del partido contra la Selección Colombia , parece tenso, llenó de polémica, con duras declaraciones a la AUF y a Marcelo Bielsa , algo que viene siendo noticia en el país ‘charrúa’.

Esta vez fue el mítico arquero José Luis Chilavert, quien criticó fuertemente al técnico argentino al frente del combinado ‘celeste’, y a quien conoce porque compartieron en el pasado y no fue la mejor relación.

“Me sorprendió lo que pasó, porque Luis Suárez con la experiencia que tiene, debería haberle dicho a Bielsa en la cara lo que piensa y no cuando ya salió de la selección”, comenzó opinando el paraguayo sobre las polémicas confesiones del ‘pistolero’, tras retirarse del equipo nacional de Uruguay, quien contó que el experimentado DT no tiene una buena relación y tiene detalles que no han gustado en la interna.

Marcelo Bielsa y la mala relación con sus jugadores

Publicidad

Chilavert, quien compartió con el entrenador en Vélez, de Argentina, dio su punto de vista de la manera en la que maneja el grupo, algo que al parecer no ha cambiado y también le viene causando problemas en la selección de Uruguay.

“No éramos amigos, pero sí nos respetábamos. Las cosas que tuve que decirle a Marcelo Bielsa se las dije en la cara cuando tuve la oportunidad. Nadie va a discutir la categoría del entrenador, pero hay ciertas cosas que a muchos jugadores, sobre todo a las figuras, les molesta. Bielsa siempre da prioridad a los jugadores que él ve que le van a servir en su sistema de juego”, explicó el paraguayo en charla con ‘Carve Deportiva’.

Marcelo Bielsa, director técnico de la Selección Colombia. JARED C. TILTON/Getty Images via AFP

Publicidad

Más polémicas en Uruguay antes del partido con Colombia

Hace algunos días también se viene criticando el alto salario que tiene el entrenador argentino, que se desembolsaría alrededor de 4 millones de dólares por año, algo que estaría afectando las finanzas de la Asociación Uruguaya de Fútbol y algunos dirigentes han apuntado contra el actual presidente Ignacio Alonso.

A eso se le suma los recientes malos resultados de Uruguay, sin conocer la victoria en los últimos cuatro partidos de Eliminatorias Sudamericanas, sin marcar goles en esos compromisos, y de paso en Copa América 2024 quedando eliminado precisamente a manos de la Selección Colombia, en semifinales.

Uruguay vs. Colombia por las semifinales de la Copa América 2024. CHANDAN KHANNA/AFP.

Uruguay vs Colombia EN VIVO, cuándo, donde y a qué hora ver el partido de Eliminatorias Sudamericanas

Fecha: viernes 15 de noviembre de 2024

Hora: 7:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Centenario (Montevideo, Uruguay)

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal de Caracol Televisión) y www.golcaracol.com (portal web y digital).