José Mourinho: "El Real Madrid, ahora, no tiene el objetivo de ganar la Champions League"

Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, declaró que "el Real Madrid, ahora, no tiene el objetivo de ganar la 'Champions'" en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo frente al Leipzig en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones.

"Es muy pronto. El Real Madrid, ahora, no tiene el objetivo de ganar la 'Champions', el objetivo ahora es clasificar. Después, si llegamos a los puntos que nos permiten la clasificación, viene el segundo objetivo, que es evitar el 'play-off', dos partidos que te meten en la situación de 'knock-out'", apuntó.

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"Mirando a la competición, tengo la sensación de que van a ser necesarios muchísimos puntos para escapar del 'play-off'. Vamos poco a poco, primero llegar a los 11 o 12 que te permiten clasificar, y después de conseguirlo ir con todo para quedar en los primeros ocho", añadió.

🚨💣 BREAKING: Some TOP, IMPORTANT EXECUTIVES at Real Madrid are now having DOUBTS about José Mourinho.



They do NOT like what they're seeing from him.



They believe they backed him very strongly, and he has NOT produced a big enough change in the team since his return.



However,… pic.twitter.com/YCtxe6PKPy — Madrid Zone (@theMadridZone) October 18, 2026

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Volvió a insistir que su trabajo en el Real Madrid no está terminado: "Falta mucho, estamos aquí hace tres o cuatro meses, es imposible estar donde queremos estar. Hay que mejorar siempre, individual y colectivamente. Cuanto más conocimiento tengo de los jugadores y los jugadores de mí, más empatía técnica y táctica vamos a tener. Entiendo que las exigencias de un club como el Real Madrid son máximas"



"Hay mucho trabajo por hacer a diferentes niveles. He estado hablando del aspecto táctico, es una acumulación de experiencias, de trabajo, de conocimiento que el entrenador puede tener de sus jugadores. Yo no soy un entrenador cabezón, de los que tienen idea y viven o mueren con esa idea. Estoy siempre abierto a analizar, entender cosas y buscar lo mejor para mi equipo. Estoy contento con muchas cosas, no estoy contento con otras, y hay que seguir trabajando", señaló.

Analizó al rival en la Liga de Campeones: "El Leipzig no es el equipo que ha perdido mal en Múnich, es el equipo que ha ganado al PSV y tiene tres puntos y se quiere clasificar. Ese es el Leipzig. Nosotros ganamos tres partidos en poco tiempo, y el último ganamos jugando muy bien, un partido muy completo, pero hay que seguir. No significa que por ganar tres se gane el cuarto. Hay que jugar y ganar".

Real Madrid se impuso al Sevilla por la Liga de España. Foto: AFP

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Terminó valorando su recorrido en el club blanco: "Creo que estaba bien preparado para no tener muchas sorpresas, pero he querido partir de cero, ver con mis ojos, escuchar, comunicar. En ese sentido, me esperaba lo que he encontrado. No he venido aquí con el 'target' de estar aquí 100 o 200 días, o tres años, o más, he venido con el 'target' de cada día dar mi máximo en la construcción de un futuro mejor. Quien da lo máximo, no es obligado a dar más".