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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Buenas noticias para la Selección Colombia femenina; así quedó en el nuevo ranking FIFA

Buenas noticias para la Selección Colombia femenina; así quedó en el nuevo ranking FIFA

Hace un par de horas, el máximo organismo del fútbol mundial reveló el ranking actualizado de las selecciones femeninas, en donde la 'tricolor' tuvo importante escalada.

Por: EFE
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Selección Colombia femenina Linda Caicedo
Linda Caicedo celebra gol con la Selección Colombia femenina - Foto:
Colprensa

La selección española continúa afianzada como líder de la clasificación femenina de la FIFA y aumenta en casi 80 puntos su ventaja sobre Estados Unidos, después de los dos amistosos entre ambas, saldados con una victoria de la campeona del mundo y un empate.

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La FIFA oficializó este martes su tabla después de la celebración de 183 partidos, muchos de ellos amistosos, además de encuentros de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 en Europa y África.

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Con el equipo de Sonia Bermúdez al frente con 2121.50 puntos y Estados Unidos en segundo lugar (2042.38), Alemania se mantiene en tercera posición, una vez solventados con victoria dos amistosos como local y recorta distancias con la segunda plaza (2034.62).

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Le siguen Inglaterra (2025.47), Japón (1994.43) y Francia (1983.77) preceden a Brasil, séptima con 1970.77, mientras que entra al 'top 10' Dinamarca (1920.14) tras su victoria sobre Canadá, con lo que baja al undécimo puesto Países Bajos (19.18.30).

Los dos puestos de mejora de Dinamarca son el único movimiento entre las diez primeras clasificadas, después de ganar y empatar en sus visitas a Canadá (9), con lo que supera por pocos puntos a Países Bajos (11/-1) y a la RDP de Corea (12/-1). Este avance supone el regreso del combinado nórdico al top 10 por primera vez desde 2010.

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Colombia, que ganó a Venezuela por 1-2, sube a la decimonovena plaza con 1780.16, en tanto que México, que ganó a Jamaica, se mantiene en la vigésima octava con 1707.10, y Argentina, que empató ante Brasil, en la trigésima con 1689.16.

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La FIFA destacó el gran ascenso de Malaui, que sube 49 puestos (104, con 158.44 puntos), un récord histórico y sin precedentes, tras la de la Copa Africana de Naciones los pasados meses de julio y agosto, después de llegar a la final del campeonato y conseguir una histórica clasificación para el Mudial.

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AFP

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