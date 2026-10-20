"José Mourinho tiene esa aura que no tienen muchos entrenadores; todo el mundo lo escucha y respeta"

El jugador del Real Madrid Ibrahima Konaté afirmó que el técnico del equipo, Jose Mourinho, "tiene ese aura que no tienen muchos entrenadores" en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Leipzig en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones.

"No me ha dicho nada en especial, está centrado en ganar los partidos, no hablamos de la 'Champions' o LaLiga, competimos por todo y tenemos que competir por todo. Es un gran entrenador, tiene ese aura que no tienen muchos entrenadores. No necesita hablar y todo el mundo le escucha y le respeta. Todos los jugadores quieren tener éxito con él", añadió sobre el portugués.

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Konaté destacó que "mañana es muy especial" para él: "Juego contra mi anterior equipo y puedo encontrarme con mis antiguos compañeros. Es muy importante para el club, porque, si ganamos podemos estar en buena posición para clasificarnos en el top 8. Hemos visto los últimos años lo importante que es estar en el top 8 para el resto de la competición y mañana es una buena oportunidad".

🚨 Ibrahima Konaté: "Mourinho? He's a great manager. He has an aura that not many have. He doesn't have to speak, everyone respects him and everyone wants to succeed with him." pic.twitter.com/LBBCZMmfsv — Madrid Zone (@theMadridZone) October 20, 2026

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El francés, de 27 años, jugó en el Leipzig 66 partidos entre 2017 y 2021, en los que marcó dos goles. Su compañero Yan Diomande también llegó al Real Madrid procedente del Leipzig, después de una temporada en el equipo alemán.



"Diomande es genial. Es todavía muy joven, muy humilde, trabaja duro todos los días, no sé hasta dónde puede llegar en el futuro y le deseo lo mejor, porque es muy buen tío. Muy contento por él por los últimos partidos y espero que siga así", comentó.

El Leipzig se hizo con los servicios del central francés procedente del Sochaux francés a coste cero en 2017, cuando tenía 18 años. En 2021, el Liverpool pagó alrededor de 40 millones de euros por él. Después de cinco temporadas en el club inglés, recaló en el Real Madrid el pasado verano.

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"Todo el mundo ha sido muy amable conmigo, no he tenido ningún problema en adaptarme al club. Lo más importante para mí es tener éxito en este club. Tengo ganas de ver qué pasa esta temporada y el resto de mi carrera aquí. Estuve en el Mundial con Kylian [Mbappé] y Aurélien [Tchouaméni] y me hablaron sobre el club. Creo que a veces está bien tener muchos franceses en la misma sala, pero a veces puede ser malo, porque estamos un poco locos", reconoció.

Respecto al arbitraje, declaró que no han "tenido la mejor suerte desde el principio de la temporada" en comparación con el Barcelona.

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Aun así, admitió que no piensan todavía en el encuentro contra el equipo culé: "Desde mi experiencia, lo importante es enfocarse en el siguiente partido, porque eso nos ayuda al partido del fin de semana. Pensamos en ello, porque el mundo está mirando este partido, pero tenemos que centrarnos".

José Mourinho, DT del Real Madrid. Foto: AFP

Terminó con una referencia al incidente con las camisetas de apoyo a Ceuta antes del encuentro contra el Elche: "No entendí qué ponía en la camiseta, no podía tomar una posición. Después, leí lo que pasaba en España y con esa situación y entiendo las dos partes, pero tenéis que entender que soy de Francia pero mis padres vinieron de África a Francia".

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"Mucha gente estuvo en mi misma situación. Hay una parte buena y mala. Entiendo perfectamente que hay que castigar a la gente que viene y hace cosas malas, pero en esa situación no entendía la camiseta, estaba centrado en el partido y mi opinión fue quedarme en la mitad. Vine al Madrid a jugar al fútbol. Si la gente no estuvo contenta con eso, está bien", concluyó.