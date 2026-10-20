Partidos EN VIVO HOY 20 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este martes, el calendario futbolero trae emociones por montones. Hay actividad en la fase de la liga de la Champions League, destacando el duelo entre PSG y Barcelona en el Parque de los Príncipes.
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Además, del juego entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional por la Liga II-2026 y la vuelta de las semifinales por Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca Juniors.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 20 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos HOY, martes 20 de octubre del 2026:
|Partido
|Horario (COL)
|Torneo / Competición
|Canales de Transmisión
|Argentina vs. Nueva Zelanda
|10:00 a.m.
|FIFA Mundial Femenino Sub-17
|DGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|Fenerbahçe vs. Slavia Praha
|11:45 a.m.
|UEFA Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Sabah FK vs. Borussia Dortmund
|11:45 a.m.
|UEFA Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|Napoli vs. Bodø/Glimt
|2:00 p.m.
|UEFA Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 4
|Stuttgart vs. Atlético Madrid
|2:00 p.m.
|UEFA Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 7
|Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona
|2:00 p.m.
|UEFA Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|Manchester City vs. AEK FC
|2:00 p.m.
|UEFA Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|FC Porto vs. PSV Eindhoven
|2:00 p.m.
|UEFA Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 6
|Liverpool vs. Villarreal
|2:00 p.m.
|UEFA Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|AS Roma vs. Slovan Bratislava
|2:00 p.m.
|UEFA Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|Tigres FC vs. Real Soacha Cundinamarca
|2:15 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win Fútbol+, Win Sports
|Independiente Valle del Cauca vs. Boca Juniors Cali
|3:00 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win Sports TV (YouTube)
|Atlético FC vs. Quindío
|3:30 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win Sports TV (YouTube)
|Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó
|4:30 p.m.
|Liga BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play
|Inter Bogotá vs. Fortaleza
|6:15 p.m.
|Liga BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports
|Cúcuta vs. Atlético Nacional
|6:30 p.m.
|Liga BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play
|Vasco da Gama vs. Boca Juniors
|7:30 p.m.
|Copa Sudamericana
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Disney+ Premium, ESPN, Win Play
|Millonarios vs. Once Caldas
8:30 p.m.
|Liga BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports