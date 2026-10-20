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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 20 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 20 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY martes 20 de octubre, con grandes duelos en la Champions League, definición en la Copa Sudamericana y Cúcuta vs. Nacional. ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Atlético Nacional, con James Rodríguez en sus filas, visita a Cúcuta Deportivo por la Liga II-2026.
Atlético Nacional, con James Rodríguez en sus filas, visita a Cúcuta Deportivo por la Liga II-2026.
Colprensa

Este martes, el calendario futbolero trae emociones por montones. Hay actividad en la fase de la liga de la Champions League, destacando el duelo entre PSG y Barcelona en el Parque de los Príncipes.

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Además, del juego entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional por la Liga II-2026 y la vuelta de las semifinales por Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca Juniors.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 20 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos HOY, martes 20 de octubre del 2026:

PartidoHorario (COL)Torneo / CompeticiónCanales de Transmisión
Argentina vs. Nueva Zelanda10:00 a.m.FIFA Mundial Femenino Sub-17DGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
Fenerbahçe vs. Slavia Praha11:45 a.m.UEFA Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
Sabah FK vs. Borussia Dortmund11:45 a.m.UEFA Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN
Napoli vs. Bodø/Glimt2:00 p.m.UEFA Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 4
Stuttgart vs. Atlético Madrid2:00 p.m.UEFA Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 7
Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona2:00 p.m.UEFA Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN
Manchester City vs. AEK FC2:00 p.m.UEFA Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
FC Porto vs. PSV Eindhoven2:00 p.m.UEFA Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 6
Liverpool vs. Villarreal2:00 p.m.UEFA Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
AS Roma vs. Slovan Bratislava2:00 p.m.UEFA Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
Tigres FC vs. Real Soacha Cundinamarca2:15 p.m.Torneo BetPlayWin Fútbol+, Win Sports
Independiente Valle del Cauca vs. Boca Juniors Cali3:00 p.m.Torneo BetPlayWin Sports TV (YouTube)
Atlético FC vs. Quindío3:30 p.m.Torneo BetPlayWin Sports TV (YouTube)
Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó4:30 p.m.Liga BetPlayWin Fútbol+, Win Play
Inter Bogotá vs. Fortaleza6:15 p.m.Liga BetPlayWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
Cúcuta vs. Atlético Nacional6:30 p.m.Liga BetPlayWin Fútbol+, Win Play
Vasco da Gama vs. Boca Juniors7:30 p.m.Copa SudamericanaDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Disney+ Premium, ESPN, Win Play
Millonarios vs. Once Caldas

8:30 p.m.

Liga BetPlayWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
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