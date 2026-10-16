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Gol Caracol  / Jude Bellingham alcanzó un impresionante récord en Real Madrid; "ojalá sea por mucho más"

Jude Bellingham alcanzó un impresionante récord en Real Madrid; "ojalá sea por mucho más"

A sus tan solo 23 años, la estrella inglesa del conjunto 'merengue', Jude Bellingham, no ocultó su alegría por el registro que impuso en la 'casa blanca'.

Por: EFE
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid
Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid
Foto: AFP

Jude Bellingham, centrocampista inglés del Real Madrid, que ante el Roma en la Liga de Campeones disputó su partido número 150 con el conjunto blanco afirmó estar "muy feliz y orgulloso" de alcanzar ese registro y mostró su deseo de seguir sumando muchos más encuentros.

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"Estoy muy feliz y orgulloso. Es un placer siempre jugar en este club y ojalá sea por mucho más. El Real Madrid significa mucho para mí porque es el club más grande del mundo. Es un gran honor jugar aquí y llegar a los 150 partidos", manifestó en declaraciones difundidas por el club, quien le hizo entrega de una camiseta conmemorativa.

Jude Bellingham, que vuelve a la convocatoria de Real Madrid tras una cirugía
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Foto: AFP

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Bellingham, que cumple su cuarta campaña en la entidad y que en esos encuentros ha marcado 49 goles y ha repartido 36 asistencias, indicó: "Tengo 23 años, si yo soy veterano... Estoy disfrutando mi rol en el equipo y ojalá podamos mejorar y ganar títulos. A veces hay partidos un poco más difíciles, pero casi todos los hemos ganado. Necesitamos seguir trabajando y mejorando".

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