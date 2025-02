Jude Bellingham se defiende, tras ser expulsado: "El árbitro se equivocó, le dije 'joder'"

Jude Bellingham , centrocampista inglés del Real Madrid, aseguró que el colegiado José Luis Munuera Montero "ha cometido un error" al mostrarle tarjeta roja en el partido ante Osasuna por "un error de comunicación", y defendió que le dijo "una expresión como joder".

"Está claro que ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No recuerdo muy bien lo que he dicho, pero se ve en el vídeo que digo una expresión como joder. Es difícil cuando el árbitro no está seguro de que tomé una decisión así con algo que yo no he dicho", aseguró en la zona mixta de El Sadar tras el empate del Real Madrid.

"Es un resultado que afecta al equipo y mi equipo tiene que saber que yo no fui un irresponsable para dejarlos con diez de forma intencionada. Espero que el vídeo sea revisado y que la Federación lo tenga en cuenta porque es una evidencia. Obviamente, ya no podemos cambiar el resultado de este partido, pero me gustaría pensar que en el futuro haya un cambio", reclamó.

Bellingham insistió en que en ningún momento realizó "ningún insulto" a Munuera Montero. "Se ve claro en el vídeo que es una expresión hacía mí mismo. No me estaba dirigiendo al árbitro y es obvio que hubo un malentendido. Se creyó que se lo dije a él pero no hubo insulto hacia el árbitro y se puede ver claramente".

"Soy un jugador inglés y son expresiones que se dicen de manera natural en mi idioma. No hay intención de insultar ni insulto. Fue una falta de entendimiento y un error claro del colegiado", sentenció.