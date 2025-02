Jude Bellingham, señalado: árbitro reveló qué le dijo y por qué lo expulsó contra Osasuna

José Luis Munuera Montero, árbitro que dirigió el empate del Real Madrid en su visita a Osasuna , señaló en el acta del partido el motivo de la expulsión del centrocampista inglés, Jude Bellingham, a los 40 minutos, al dirigirse a él "a escasos metros" pronunciando "Fuck you" (que te jodan).

"En el minuto 40 el jugador Jude Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: 'Fuck you'", señala en el acta del partido.

Munuera Montero recoge también la razón de la cartulina amarilla a Eduardo Camavinga, en una acción en la que señaló el penalti del empate. "Fue amonestado por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón".

Real Madrid empató en su visita a Osasuna. Aquí la expulsión a Jude Bellingham. Ion Alcoba Beitia/Getty Images

El Real Madrid defiende que Bellingham dijo al colegiado "fuck off" (joder) y nunca le insultó diciendo "fuck you", y no comparten la decisión de Munuera Montero en el penalti, entendiendo que el pisotón de Camavinga a Budimir es en "una acción residual", según apuntan a EFE, en una jugada que ya había acabado con un disparo previo fuera del delantero croata de Osasuna.

Carlo Ancelotti también fue amonestado en la zona técnica por sus protestas, molesto por la petición de hasta tres penaltis que no fueron revisados desde el VAR como solicitó. "En el minuto 21 fue amonestado por realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones", reza el acta del partido.