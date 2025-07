Jugador español hospitalizado de urgencia en Grecia tras ser mordido por un perro en sus genitales

Después de haber cumplido con su entrenamiento del miércoles sin novedad con el Aris de Salónica, de la primera B del fútbol de Grecia; el delantero español Carles Pérez tuvo un grave percance que lo obligó a ser trasladado de urgencia a un hospital. Todo esto a causa de un ataque de un perro en sus genitales, tal y como lo informaron los medios en territorio europeo.

"El futbolista catalán se encontraba paseando a su perro por la zona de Thermi cuando su can fue atacado por otro", se leyó en una nota publicada por el diario 'Sport'. En medio de esa escena, Pérez tuvo que intervenir y en su reacción, terminó afectado en sus zonas nobles de gravedad, ya que se mencionó que puede pasar por el quirófano.

Lo que más impresionó a los médicos que atendieron al jugador del registro del Celta de Vigo y que se encuentra a préstamo en el balompié griego fue lo "profundo de la herida".

Ante semejante insuceso, Pérez fue descartado por el Aris para un compromiso contra Araz, que se encuentra programado para este jueves 31 de agosto. "El club ha expresado su apoyo al futbolista español y ha puesto a su disposición todos los recursos necesarios, en caso de que decida tomar acciones legales contra el dueño del otro perro", se destacó en el referido medio.



¿Quién es Carles Pérez?

Publicidad

Carles Pérez, un futbolista español. Sus inicios fueron en equipos juveniles y su paso por el F. C. Barcelona, donde debutó con el primer equipo. Posteriormente, tuvo transferencias y periodos de préstamo en equipos como la A. S. Roma, el R. C. Celta de Vigo, el Getafe C. F. y el Aris Salónica F. C.