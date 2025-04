Jugó con Messi y Ronaldinho en Barcelona; hoy sus rodillas están destrozadas y deberá usar prótesis

El exfutbolista italiano Gianluca Zambrotta, campeón del mundo con la selección 'azzurra' en Alemania 2006, sorprendió recientemente al revelar que deberá someterse a una compleja intervención quirúrgica debido al grave deterioro de sus rodillas, y que, a futuro, necesitará una prótesis total.

En una entrevista concedida al pódcast 'BSMT' del periodista Gianluca Gazzoli, Zambrotta compartió detalles sobre su situación médica. "Pronto me operarán de ambas rodillas. He visitado a tres o cuatro cirujanos importantes a nivel nacional y no me explican cómo puedo tener estas rodillas ni cómo puedo practicar actividades físicas como el pádel", comentó con sinceridad el exdefensor, quien también confesó que es un "modelo de laboratorio" para muchos médicos.

Gianluca Zambrotta, exjugador del Barcelona que será intervenido quirúrgicamente AFP

Lo más sorprendente es que durante su carrera profesional no sufrió lesiones de gravedad. "Me han operado tres veces de los meniscos internos; actualmente no los tengo ni en el izquierdo ni en el derecho, por lo que con el tiempo mis piernas se han arqueado", explicó. Esta condición lo ha llevado a tener que someterse próximamente a una osteotomía, un procedimiento quirúrgico que busca corregir la alineación de las piernas para evitar, por ahora, el uso inmediato de prótesis.

"Básicamente, me enderezarán las piernas cortando pequeños trozos de hueso por encima y por debajo e insertando placas para intentar no tener que ponerme una prótesis total ahora", detalló. Sin embargo, admitió que "dentro de unos años tendré que llevar una prótesis completa".

Recorrido de Gianluca Zambrotta

Zambrotta, que se desempeñó como defensa lateral y central, inició su carrera profesional en el Como en 1994. Posteriormente, vistió las camisetas del Bari, Juventus y Milan de su país, además del Chiasso suizo. También tuvo un paso por el FC Barcelona , donde compartió vestuario con figuras como Ronaldinho y Lionel Messi. Durante su etapa en el club catalán, conquistó la Supercopa de España en 2006.

Considerado uno de los defensores más versátiles de su generación, su entrega y disciplina marcaron una carrera brillante tanto a nivel de clubes como con la selección italiana. Hoy, desde una nueva trinchera, Zambrotta enfrenta un partido diferente, pero con la misma determinación que lo llevó a la cima del fútbol mundial.