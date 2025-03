A James Rodríguez le hicieron el 'feo' en México: no convenció lo suficiente contra Tijuana

León sigue al frente de la Liga MX en parte gracias al gran rendimiento de James Rodríguez . El capitán de las 'fieras' fue fundamental en el triunfo 2-1 sobre los 'Xolos' de Tijuana, elenco dirigido por Juan Carlos Osorio, en el marco de la décima jornada del Clausura. Pese a todo su esfuerzo y el fútbol mostrado en el césped del Nou Camp, al parecer, no convenció lo suficiente y le hicieron el 'feo' en tierras 'aztecas'.

¿Cuál fue el motivo? El capitán y gran estrella del León no fue incluido en el once ideal de la fecha, en la que sí apareció el defensor central de los 'Rayados' de Monterrey, Sergio Ramos, quien inauguró su casillero goleador. Sin embargo, Rodríguez Rubio no fue el único excluido, ya que en este equipo armado por 'Sofascore', no aparece alguno de sus compañeros de escuadra, pese a que las 'esmeraldas' son líderes.

Además, ningún futbolista 'cafetero' hace parte de esta elección, a pesar de que se reportaron con golescomo fueron los casos de Cristian Alexis Borja con las 'Águilas' del América, y Nicolás Benedetti con el cuadro de Mazatlán. A ninguno de ellos les alcanzó la puntuación promedio.

James Rodríguez con León - Foto: Getty Images

A continuación, el equipo ideal de la jornada 10 de la Liga MX por 'Sofascore':



Arquero: Luis Malagón (América)

Luis Malagón (América) Defensores y laterales: Francisco Venegas, Sergio Ramos (Monterrey) Franco Russo (Querétaro) y Denzell García (Juárez).

Francisco Venegas, Sergio Ramos (Monterrey) Franco Russo (Querétaro) y Denzell García (Juárez). Mediocampistas y extremos: Alan Cervantes (América), Jesús Manuel Corona (Monterrey), Álvaro Fidalgo (América), Sergio Canales (Monterrey), Zendejas (América).

Alan Cervantes (América), Jesús Manuel Corona (Monterrey), Álvaro Fidalgo (América), Sergio Canales (Monterrey), Zendejas (América). Delantero: Uroš Đurđević (Atlas).

Once de la décima fecha del Clausura MX 2025, por Sofa Score. Sofa Score

¿Cómo han sido los números de James Rodríguez desde que llegó a León?

El centrocampista colombiano ha disputado un total de 713 minutos que equivalen a nueve partidos. En estos ha salido desde el 'vamos' en ocho oportunidades, mientras que en la restante fue alternativa desde el banco de suplentes. Además, se ha reportado con dos goles y cuatro asistencias con las 'fieras'.

Los hinchas del equipo del estado de Guanajuato están contentos por el estilo de juego que le ha impregnado el capitán de la Selección Colombia al León, y se ilusionan con que los dirigidos por Eduardo Berizzo puedan levantar algún trofeo a final del temporada.

