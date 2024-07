La Conmebol reconoció que el VAR se equivocó en el penal no pitado de Daniel Muñoz a Vinícius

Uno de los partidos más vistosos de la fase de grupos de la Copa América de Estados Unidos 2024 se dio entre la Selección Colombia y Brasil. Ambos equipos se disputaron el liderato del Grupo D en el Levi's Stadium, en donde finalmente, luego de un 1-1, la 'Tricolor' logró quedarse con la primera posición.

El mencionado encuentro tuvo varias fricciones a lo largo de sus 90 minutos, unas cuantas faltas fuertes y, claramente, algunas polémicas. Una de las que más se habló fue una acción en donde Daniel Muñoz buscó cortar a Vinícius Jr en el área, haciendo trastabillar al brasileño. Si bien el VAR, en cabeza del argentino Mauricio Vigliano, entró en acción, luego de casi dos minutos de revisión, desestimó la acción, dando continuidad al partido.

En las redes, la acción se comentó, dándose todo tipo de opiniones, pero ahora fue la propia Conmebol, ente que organiza el torneo, los que salieron a aclarar todo, sorprendiendo de gran manera con las explicaciones dadas.

Pues bien, en un video publicado en su canal oficial de YouTube, aseguran que el VAR se equivocó a la hora de ratificar la decisión original que había dado Jesús Valenzuela, juez central del compromiso, ya que si hubo un contacto imprudente en la mencionada acción.

"En el minuto 42, en una disputa por el balón dentro del área, un defensor no toca el balón, y, como consecuencia de la disputa, se produce un contacto imprudente para la acción. El árbitro no puede observar la acción y permite que el juego continúe. El VAR, en su control protocolario, analiza diferentes ángulos, velocidades y consideraciones y no logra identificar que el defensor no toca el balón antes de entrar imprudentemente en contacto con el atacante. El VAR confirma erróneamente la decisión original del campo", fue la explicación dada por la propia Conmebol.

Dorival Junior y su fuerte queja en contra del arbitraje

"El árbitro fue decisivo. Dentro del estadio solo él y el VAR no vieron penalti, que con toda seguridad existió. Brasil fue muy perjudicado. En aquel momento sería un 2-0 y con la velocidad que tenemos...", fueron las palabras que, en primera instancia, usó el DT de Brasil

"Iniciamos muy bien el partido y en un lance, que para mí fue casual, 'Vini' acabó recibiendo amarilla. Muy extraño todo lo que pasó. Por desgracia también perdimos por un tiempo a Neymar. Tenemos que aprender que en determinados partidos no tendremos a jugadores importantes y otros tienen tendrán que aparecer"