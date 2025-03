"La Copa Libertadores sin brasileños es como Tarzán sin Chita": indignación por esta frase

Todo está listo para una nueva edición de la Copa Libertadores . El pasado lunes 17 de marzo, en la sede de Conmebol , ubicada en la ciudad de Luque, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo y cada uno de los clubes que participarán, conocieron su suerte. Recordemos que el defensor del título es Botafogo , que se impuso 3-1 sobre Atlético Mineiro, en el Estadio Monumental, en el 2024.

Justamente, haciendo referencia a los equipos brasileños, el presidente del máximo ente rector del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, expresó una frase que no pasó desapercibida y, por el contrario, ha dado de qué hablar. Su respuesta llegó ante una consulta por las palabras que emitió Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, tras un hecho de racismo en la Libertadores Sub-20.

"Necesitamos tomar medidas firmes respecto a Conmebol. Brasil representa el 60% de los ingresos, pero los clubes brasileños son tratados de esta manera. Si no nos respetan en Sudamérica, ¿por qué no ir a Concacaf? Por supuesto, desde lo financiero no hay duda de que sería mejor para los clubes brasileños. Podríamos pensar en ello", afirmó la mandataria del 'verdao', hace unos días.

"Dejemos Conmebol y vamos a Concacaf. Esta es la única manera en que respetarán el futbol brasileño, que no recibe el respeto que se merece. Tengo una reunión en la Confederación Brasileña, donde discutiré esto con los clubes presentes y con Ednaldo Rodrigues (presidente de la CBF). Es una semilla a plantar", sentenció. Razón por la que Alejandro Domínguez se pronunció sobre ello.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, en el sorteo de la Copa Libertadores 2025 AFP

Publicidad

"Eso sería como Tarzán sin Chita; imposible", puntualizó el presidente de Conmebol. Por eso, las reacciones de molestia no se hicieron esperar, ya que la comparación la sintieron ofensiva, al hacer alusión a un mono. "¡Absurda e inaceptable! Comparó a la Libertadores sin brasileños con Tarzán sin Chita, un chimpancé que fue personaje de películas", publicó el medio 'TNT Sports Brasil'.

Pero esto no quedó ahí y, consciente de la situación, Alejandro Domínguez pidió perdón. "En relación con mis declaraciones, quiero expresar mis disculpas. La expresión usada es una frase popular y jamás tuve la intención de menospreciar, ni descalificar a nadie. La Copa Libertadores es impensable sin la participación de los 10 países miembros", afirmó de entrada en un comunicado oficial.

Publicidad

"Siempre he promovido el respeto y la inclusión en el fútbol y en la sociedad, valores fundamentales para la Conmebol. Reafirmo mi compromiso, como lo he expresado en repetidas ocasiones, de seguir trabajando por un fútbol más justo, unido y libre de discriminación", sentenció el líder del ente rector del fútbol sudamericano, quien, según sus palabras, no quiso ofender a nadie.