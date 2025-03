¿Atlético Nacional avanzará en grupo F de Copa Libertadores? IA dio gran noticia

Atlético Nacional quedó ubicado en uno de los grupos más parejos de la Copa Libertadores 2025, pues no hay un claro favorito para dominar la serie ni un elenco que pueda ser considerado con marcada diferencia como el comodín.

De hecho, el cuadrangular es tan fuerte que 3 de sus integrantes son multicampeones de este torneo continental. Los ‘verdolagas’ cuentan con 2 coronas (1989 y 2016), el Inter tiene otras 2 (2006 u 2010) y el Nacional uruguayo posee 3 (1971, 1980 y 1988).

Es decir, Bahía –a cuyas filas pertenece Santiago Arias, lateral de la Selección Colombia– es el de menos cartel, pero su naturaleza de equipo brasileño lo hace un adversario de cuidado para el resto de escuadras.

Es por ello que no resulta sencillo saber cuáles serán los 2 elencos que avanzarán a los octavos de final ni el que quedará en tercer lugar y pasará a la Copa Sudamericana .

Sin embargo, la inteligencia artificial lanzó su propio pronóstico y le dio grandes esperanzas al cuadro paisa.

¿Atlético Nacional avanzará en grupo F de Copa Libertadores?

Un análisis de herramienta ChatGTP concluyó que las posibilidades que tienen los ‘verdolagas’ son bastante altas y que no sería descabellado pensar en el liderato del cuadrangular.

“El equipo tiene un 70 % de posibilidades de avanzar a la segunda ronda, posiblemente en la segunda posición del grupo detrás de Internacional, o incluso en la primera si logra ganar en casa y sorprender en su visita a los brasileños”.

Sobre cómo será el cruce con cada uno de los 3 rivales, la plataforma anticipó:

⦁ Internacional de Porto Alegre (Brasil)

“Atlético Nacional puede complicarle la vida al Internacional, pero lo más probable es que el equipo brasileño obtenga una victoria en su casa. En Medellín, Nacional puede sacar un buen resultado”.

⦁ Nacional de Montevideo (Uruguay)

“Atlético Nacional podría sacar una victoria probable en Medellín y una posibilidad de empate o victoria ajustada en Montevideo, dependiendo de su rendimiento defensivo“.

⦁ Bahía de Salvador (Brasil)

“Atlético Nacional tiene potencial para ganar ambos partidos. En Brasil, podría ser más complicado, pero es probable que Nacional logre al menos un empate“.

Calendario de Atlético Nacional de Copa Libertadores

Acá, la programación de los partidos del cuadro colombiano con fechas y horarios por confirmar entre abril y mayo:

⦁ Atlético Nacional vs. Nacional de Uruguay

⦁ Internacional vs. Atlético Nacional

⦁ Bahía vs. Atlético Nacional

⦁ Atlético Nacional vs. Internacional

⦁ Atlético Nacional vs Bahía

⦁ Nacional de Uruguay vs. Atlético Nacional