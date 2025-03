La millonaria bolsa de premios de la Copa Libertadores; pilas Nacional y Bucaramanga

El campeón de la final de la Copa Libertadores 2025 recibirá un premio jugoso: la cantidad de 24 millones de dólares, así como lo anunció este lunes 16 de marzo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien además anticipó un incremento de 500.000 dólares a la bolsa que se llevará el ganador de la Sudamericana, que entregó 6 millones de dólares el año pasado. ¡Pilas Nacional y Atlético Bucaramanga!

"Ya que el año pasado pagamos 23, este año vamos a pagar 24 (millones de dólares)", afirmó Domínguez durante un acto para el sorteo de la fase de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana, que tuvo lugar en la ciudad paraguaya de Luque.

El dirigente anticipó que "no solo es la costumbre de seguir creciendo". "Esto no va a parar, esto sigue para adelante", agregó, al señalar que también incrementarán "el premio de la Sudamericana en 500.000 dólares". En esta competición harán presenciaAmérica de Cali y Once Caldas.

Trofeo de la Copa Libertadores. /AFP

Así quedaron establecidos los premios en la Copa Libertadores 2025:

Hay que anotar que en cada fase la bolsa de dinero se irá incrementando, así como sea el desempeño de los clubes a lo largo del torneo.