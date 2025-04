La foto de figura de Millonarios con Kevin de Bruyne, que toma valor tras su adiós del City

En junio del año 2022, una fotografía captó un momento especial y curioso para el fútbol colombiano. Kevin De Bruyne, figura indiscutible del Manchester City y de la selección de Bélgica , posó sonriente junto a Andrés Llinás, defensor central de Millonarios F.C., en la ciudad de Cartagena de Indias, donde coincidieron durante un descanso del futbolista europeo en la ciudad amurallada.

Aunque en su momento fue una imagen que no pasó desapercibida para muchos; hoy vuelve a cobrar relevancia tras el sorpresivo anuncio del volante de dejar al club inglés al final de la presente temporada.

"Maestro", fueron las palabras que escribió en su cuenta de Instagram el defensor, de 27 años. Hasta la fecha la publicación de Llinás junto a De Bruyne tiene más de 83.000 "Me gusta".

La imagen con Llinás, tomada en un ambiente relajado y amistoso, se ha vuelto viral nuevamente entre los aficionados colombianos, quienes destacan la humildad y cercanía de De Bruyne. Para Llinás, compartir ese instante con uno de los mejores jugadores del mundo fue un privilegio y un recuerdo imborrable en su carrera.

Andrés Llinás y Kevin De Bruyne, en Caratagena de Indias en 2022. @llinasandres/Instagram

Fin de la era entre de Kevin De Bruyne en City

A través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, De Bruyne, de 33 años, confirmó que su etapa con los 'citizens' llegará a su fin después de 10 temporadas llenas de éxitos. "El fútbol me llevó a esta ciudad, a este club y a su gente. Me lo dieron todo y no tuve más remedio que devolverlo. Y adivinen qué… ¡lo ganamos todo!", expresó el mediocampista belga, dejando claro que su legado en el City es imborrable.

Kevin de Bruyne, jugador del Manchester City. Getty Images.

El retiro de De Bruyne del Manchester City marca el fin de una era dorada en el club inglés, en la que conquistaron títulos nacionales e internacionales, incluyendo la ansiada Champions League. Su salida deja un vacío enorme, pero también un legado que perdurará por generaciones.

En sus 10 años como jugador 'ciudadano', el exChelsea ha disputado por todas las competiciones un total de 413 partidos con saldo de 106 goles, además de repartir en 174 asistencias.

Desde que llegó al Manchester City en 2015, procedente del Wolfsburgo, Kevin De Bruyne se convirtió en un antes y un después para el club. Bajo la dirección de Pep Guardiola, el mediocampista belga se transformó en el motor creativo de un equipo que no solo dominó el fútbol inglés, sino que también conquistó Europa. De Bruyne firmó una etapa legendaria, levantando 19 títulos oficiales, un récord absoluto para cualquier jugador en la historia del City.