"La sanción a Vinícius es injusta; a mí, me suspendieron más partidos por hacer menos"

Vinícius Júnior no para de dar de qué hablar. Así como se resalta su talento y magia en el terreno de juego, también se le recriminan ciertas actitudes. En esta ocasión, fue sancionado por agredir al arquero de Valencia. El pasado 3 de enero, donde Real Madrid venció 2-1 a su rival , el brasileño golpeó a Stole Dimitrievski y fue expulsado. Después de finalizado el compromiso, se disculpó.

Sin embargo, no se salvó del comité disciplinario de La Liga y fue castigado con dos partidos sin jugar. Para algunos fue exagerado, como el caso del director técnico, Carlo Ancelotti, afirmando que debió de ser máximo una jornada, mientras que para otros fue corta y debió ser más extensa. Este fue el caso de Íñigo Martínez, defensa central del Fútbol Club Barcelona, quien se molestó.

En declaraciones para los medios de comunicación, afirmó que "la sanción a Vinícius Júnior me parece injusta. Una vez me suspendieron cuatro juegos por haber hecho mucho menos que eso que él hizo, pero bueno, a otros les juzgan distinto y no se habla del tema. Recordemos que 'culés' y 'merengues' podría verse las caras en la final de la Supercopa de España, 'calentando' este duelo.

Declaraciones de Carlo Ancelotti en la Supercopa de España

El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti , señaló que ganar la Supercopa supondría un plus de motivación para afrontar la temporada y remarcó que tras el rendimiento irregular de la primera parte de la campaña, ve al equipo “mucho mejor” y “no va a tener problemas de actitud” para afrontar la semifinal contra el Mallorca.

Ancelotti analizó el encuentro de este jueves contra el equipo insular en una rueda de prensa previa al entrenamiento que tuvo lugar en la ciudad deportiva King Abdullah de Yeda, junto al estadio sede del choque.

Vinícius Júnior vio la tarjeta roja en el partido contra el Valencia por la Liga de España. Eric Alonso/Getty Images

“Cuando hay un título en juego, este equipo mantiene el foco y la concentración muy alta. Veo al equipo mucho mejor”, elogió el técnico sobre la ambición de sus jugadores ante el primer torneo del año y después de haber conquistado la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

Aunque el Real Madrid se perfila favorito en la semifinal de mañana, Ancelotti confesó estar “tranquilo” porque los jugadores la han preparado “muy bien”. “No vamos a tener problemas de actitud o compromiso. La dinámica del último mes ha sido buena”, agregó.

A su entender, la plantilla “ha entendido muy bien qué hacer después del momento de dificultad” que han atravesado en esta campaña.