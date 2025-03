¿Lamine Yamal es parecido a Lionel Messi? El futbolista, contundente sobre comparaciones

El extremo del Barça Lamine Yamal se ha pronunciado sobre las comparaciones con el argentino Lionel Messi y ha asegurado que no piensa en si tiene "más o menos que otro" jugador, puesto que para él "la clave es pensar en uno mismo".

"No pienso en si tengo más o menos que otro. Creo que la clave es pensar en uno mismo, en tratar de hacer lo mejor para el equipo y para ti. No miro mucho las estadísticas, yo juego para disfrutar, para que la gente disfrute y para ganar, obviamente. No me fijo en si otro tiene más o menos que yo", ha explicado en una entrevista a la página web de la UEFA.

El atacante del Barcelona, de 17 años, ha confesado que su papel en la pasada Eurocopa le ha cambiado como futbolista: "Antes era como un niño, pero desde que gané la Eurocopa todo es diferente. Ya no parezco un niño, voy con más confianza. Cuando ganas un título, todos los jugadores damos un paso más, y eso se nota".

Una evolución que ha trasladado a su juego en el Barça. "Ahora tengo más confianza y hago más cosas de las que hacía antes. Antes jugaba más fácil, hacía lo que tocaba en cada momento. Ahora intento disfrutar más e inspirarme en mí mismo, y hacer lo que me apetece en cada momento", ha explicado.

Asimismo, Lamine ha elogiado al entrenador Hansi Flick, al que ha definido como "una persona muy amable, con la que puedes hablar". "Te pregunta cómo estás, te enseña mucho, he aprendido mucho con él. Y eso hace que sea respetado como entrenador y como persona. Es como lo veis, es estricto pero a la vez sabe entender lo que necesita cada jugador en cada momento", ha añadido.

Lamine Yamal con el FC Barcelona. FADEL SENNA/AFP.

El internacional español ha desvelado que el técnico alemán es insistente en sus obligaciones sin balón, pero le da libertad en ataque. "Cuando se trata de conceptos defensivos sí que me pide ciertas cosas, pero en la parcela ofensiva no me dice mucho, sólo que disfrute y ya está. Esa es la confianza que nos da", ha señalado.

Por otra parte, Lamine ha admitido que la fama le ha cambiado la vida, puesto que ahora no puede salir a la calle con su familia sin ser reconocido, y ha dicho que esta situación "es difícil" aunque también le hace "estar orgulloso".

Finalmente, el extremo ha hablado de sus orígenes en el barrio de Rocafonda de Mataró (Barcelona), que reivindica cuando marca un gol formando los últimos tres dígitos del código postal 08304 con los dedos de las manos.

"Allí convivimos muchas culturas diferentes, pero al final somos todos como hermanos, somos todos de la misma madre. Sigo teniendo el mismo 'feeling'. Cuando voy a verlos estoy muy tranquilo, nadie me molesta, y es mi sitio para descansar. Es donde estoy tranquilo. Puedo desconectar y me da fuerzas", ha remarcado.