Lionel Messi y el lugar donde "no fue feliz": "No lo disfruté y me costó mucho"

Lionel Messi , a sus 37 años, 'abrió su corazón'. En entrevista con 'Apple Music', viajó en el tiempo, recordando su carrera, desde que empezó hasta lo que está viviendo en la actualidad en Inter Miami , y no ocultó su alegría. De hecho, se mostró agradecido porque nunca pensó que ganaría todo lo que ha conseguido, hasta el punto de ser de los mejores del mundo.

"Fue una etapa espectacular; nunca imaginé que iba a tener la carrera que tuve. Nunca lo pensé ni lo imaginé así porque mi único objetivo era ser profesional, jugar al fútbol. De chiquito me gustó jugar, me encanta competir, y estoy agradecido por todo lo que me regaló, lo que conseguí. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol", expresó 'La Pulga', de entrada.

Pero no fue lo único y continuó con su mensaje lleno de felicidad. "Tanto a nivel grupal de equipo, de selección, individual, todo lo gané y ni yo hubiese pedido tanto de todo esto. La verdad que la vida me regaló todo y soy un agradecido por esta carrera que tuve y de la vida que me tocó", añadió, antes de contar por qué decidió llegar al fútbol de Estados Unidos.

"Siempre tuve en mi cabeza jugar en la MLS. Más de una vez lo dije, era algo que me llamaba la atención. Venir al Inter Miami fue una oportunidad, por cómo se dio todo, los últimos años en París. Fue una decisión que tuve que tomar sobre la marcha. Me fui de Barcelona, fueron dos años que nos los disfruté (en París), no estuve feliz en el día a día", puntualizó.

Y es que su paso por el club parisino no fue el mejor. "Me costó mucho adaptarme a todo en PSG. Me llamó la atención venir al Inter porque era un club en crecimiento, todo muy nuevo, me gustó la idea de venir y ayudar a que el club sea más grande. Y sabía que era una ciudad donde mi familia podía estar bien. No me arrepiento, todo lo contrario", dijo.

De igual manera, Lionel Messi no se conforma y quiere más. "Inter Miami está construido para ser protagonista y ganar campeonatos. Importantísimo por el club poder participar en el primer Mundial de Clubes en Estados Unidos, que la MLS tenga dos equipos es grandioso. Es una oportunidad para que la MLS siga creciendo como liga", afirmó el astro argentino.

Lionel Messi en un partido de Inter Miami, portando la cinta de capitán en la MLS AFP

Por último, no quiso ahondar en un posible retiro. "Me siento bien, disfrutando de donde estoy, lo que hago, el día a día, entrenamiento, partidos, mis amigos, de mi familia, disfruto cuando voy a Argentina. Disfruto más que cuando era joven, de detalles que no les daba esta importancia. Nunca fui de pensar en el futuro, siempre vivía en el día a día", sentenció.