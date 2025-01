Lautaro Martínez y un premio en medio del dolor: fue galardonado por su año en Italia

El futbolista argentino Lautaro Martínez, jugador del Inter de Milan , ha sido elegido como el mejor deportista extranjero en Italia en 2024 por la Asociación de Prensa Extranjera en Italia, que también ha premiado el gran año de la selección italiana de voleibol, que logró el título olímpico en París entrenada por el ítalo-argentino Julio Velasco.

"Auténtico protagonista del campeonato conquistado por el Inter de Simone Inzaghi, Lautaro Martínez termina la temporada 2023-24 también como máximo goleador de la Serie A con 24 goles", explica la Asociación al argumentar el galardón. Sus goles "llevaron a la segunda estrella al club 'nerazzurro', confirmando la acertada decisión de convertir al argentino en el número diez y capitán del equipo", añade.

El premio al mejor deportista del año ha recaído en el equipo entrenado por Velasco, cuyo "mantra", "aquí y ahora", sirvió para conquistar "la extraordinaria medalla de oro en París, que paró en seco a todo un país y que supuso la 40ª para el equipo de Italia en los Juegos de 2024, la primera medalla de oro y olímpica para las mujeres en voleibol y la segunda en la historia tras la plata masculina en Atlanta'96".

También fue galardonado el entrenador de fútbol Claudio Ranieri, que recibió a la carrera: "Se despidió del fútbol salvando al Cagliari, pero interrumpió su «retiro» para volver a dirigir a su Roma. 'Cuando me llaman no puedo decir que no', afirmó sentado en el banquillo 'giallorossi'. Ni siquiera después de una carrera en lo más alto y que le vio alcanzar su cima al ganar la Premier League cuando dirigía al Leicester", destacó la asociación.

Lautaro Martínez con el Inter de Milán. PIERO CRUCIATTI/AFP.

Publicidad

La tenista Jasmine Paolini fue premiada como la 'Deportista Revelación del Año': "El tenis italiano no es sólo Jannik Sinner. Jasmine Paolini embrujó a todos con un 2024 para enmarcar que comenzó con su éxito en los 1.000 de Dubai, continuó con dos finales de Slam (Roland Garros y París) que le valieron su mejor clasificación, convirtiéndose en la número 4 del mundo, igualando así el récord de Francesca Schiavone". Y cerró la temporada con el oro olímpico en dobles junto a Sara Errani y la victoria en la Copa Billie Jean King.

También fue premiado el nadador Simone Barlaam como mejor atleta paralímpico, tras lograr en París tres medallas: oro en los 50 libres, los 100 mariposa y los 4x100 libres, y luego plata en los 400 libres, para un total de cuatro medallas olímpicas que se suman a las otras cuatro de Tokio 2020 (1 oro, 2 platas y 1 bronce).

Publicidad

Mientras que el Premio Especial del Comité Deportivo fue a parar a otro nadador paralimpico, Manuel Bortuzzo, que "se ha convertido en uno de los símbolos más brillantes de los Juegos de París 2024. Ganó su primera medalla olímpica al conseguir el bronce en los 100 braza y lo hizo seis años después de su trágico accidente, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y tenacidad".

La Asociación de Prensa Extranjera italiana entrega estos premios desde 1991 y la lista de galardonados figuran deportistas de la talla de la nadadora Federica Pellegrini, el atleta Marcell Jacobs o los futbolistas Francesco Totti y Zinedine Zidane, entre otros.