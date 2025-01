Lautaro Martínez y una dura confesión con el Inter: "El peor momento de su carrera"

El argentino Lautaro Martínez , delantero y capitán del Inter de Milán , reconoció que atraviesa un momento de sequía complicado y, aunque afirmó que no está del todo preocupado porque trabaja bien, apuntó que era el "peor" de su carrera.

Líder indiscutible del Inter, Lautaro ha pasado de ser el máximo goleador con 24 goles a marcar solo 1 en los 9 partidos. Solo 6 en Serie A en lo que va de temporada. Números muy alejados de su máximo nivel.

No rehuyó las preguntas en rueda de prensa este domingo y afrontó con sinceridad su situación, justo antes de medirse al Milan en la final de la Supercopa de Italia, en un partido muy especial al ser el 'Derbi della Madonnina'.

"Descansé poco, no hice la preparación que quería en pretemporada porque no había tiempo. Me siento diferente, ya he vivido momentos así, pero en mi opinión éste es el peor. Estoy recuperando la forma y estoy tranquilo incluso sin marcar", comentó.

"Me fijo poco en las estadísticas. El gol es importante, pero lo es más que gane el Inter. Yo tengo que trabajar para el equipo y estoy contento de que estemos haciendo un gran trabajo. Cuando no marco siempre intento contribuir al equipo de otras maneras y, en mi opinión, lo estoy haciendo", apuntó.

Lautaro Martínez, jugador del Inter de Milán. GABRIEL BOUYS/AFP.

La final que se disputará en Riad, en Arabia Saudí, enfrentará a los dos equipos de Milán por el primer título de la temporada, con el Inter como claro favorito.

"Estoy muy motivado por este partido porque es una final, es un derbi. Todos sabemos lo importante que es este partido", sentenció el capitán argentino.

En el once del Inter no estará el francés Marcus Thuram acompañando a Lautaro por una lesión que sufrió en la semifinal ante el Atalanta en los aductores, por lo que será le iraní Mehdi Taremi el que forme de titular en el ataque.