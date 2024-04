James Rodríguez, jugando solamente 'minuticos' no le sirve: defensa a ultranza al '55' de Sao Paulo

Sao Paulo tendrá su debut este jueves en la Copa Libertadores frente a Talleres de Córdoba y el colombiano James Rodríguez es uno de los convocados por el conjunto 'tricolor'. El mediocampista tiene altas probabilidades de ser titular y justo antes del juego recibió un espaldarazo de un exjugador y exentrenador del equipo paulista.

En programa de TV, Muricy Ramalho no dudó en referirse a James Rodríguez y su presente en el Sao Paulo. Y es que sus palabras sonaron fuerte sobre la regularidad del cucuteño en el equipo. Todo esto, en medio de muchos aficionados que piden verlo más en el terreno de juego.

"Me gusta verlo jugar. El entrenador también está mirando y va a empezar a jugar (como titular). Éramos jugadores, si el chico me da 15 minutos es difícil demostrarlo", fueron las palabras de Ramalho sobre el exReal Madrid.

Esta no es la primera vez que James recibe el apoyo de alguien importante y del entorno del equipo,pues hace unas semanas el que lo pidió en el once titular fue Denilson, exjugador del club 'tricolor'.

Cabe recordar, que, Rodríguez Rubio no la ha pasado del todo bien en Sao Paulo ya que estuvo muy cerca de marcharse del club luego de un altercado por no acompañar a sus compañeros a la Surpecopa de Brasil, a pesar de no estar disponible para jugar. Al final limaron asperezas y continuó como jugador paulista.

James Rodríguez con Sao Paulo - Foto: Sao Paulo Oficial

Sao Paulo jugará este jueves frente a Talleres de Córdoba, a partir de las 7:00 p.m. (hora Colombia), por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores. En el equipo argentino también hay presencia 'cafetera', ya que están convocados el defensa Kevin Mantilla y el mediocampista Juan Camilo Portilla.

¿Por qué James Rodríguez juega con el número 55 de Sao Paulo?

Después de haber superado los conflictos en el arranque de la temporada 2024 y justo en el momento en el que volvió a tener la oportunidad de jugar, James Rodríguez escogió la camiseta numero 55. Y precisamente sobre esa escogencia, el propio jugador colombiano publicó en sus redes sociales un mensaje: "5+5=10".

¿Cuándo vuelve a jugar Sao Paulo en Copa Libertadores?

Aparte del partido de este jueves de visita a Talleres de Córdoba, de Argentina; a Sao Paulo del colombiano James Rodríguez le corresponde recibir en su estadio a Cobresal, de Chile. Será el miércoles 10 de abril, a las 7:30 de la noche.