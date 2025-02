"Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cambiaron el fútbol, hicieron algo irrepetible"

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcaron una era en el fútbol mundial, siendo rivales en Real Madrid y Barcelona, respectivamente. Ambos fueron protagonistas de partidos memorables y cada uno, escribió un capítulo en la historia del balompié. Su legado ha dado de qué hablar y un reconocido futbolista habló de la rivalidad que tuvieron.

Se trata del mediocampista del Manchester United , Casemiro, quien otorgó una entrevista y destacó la huella imborrable que continúan dejando Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Al momento de consultarle al futbolista con cuál de los dos 'GOATS' (Mejor de todos los tiempos) se quedaba, el brasileño no dudó mucho en responder y se balanceó por el astro argentino, refiriéndose a lo difícil que era enfrentarlo en solitario, en las jugadas de ataque cuando se cruzaron en el clásico Real Madrid vs Barcelona. "He jugado muchas veces contra Messi y yo solo nunca he podido pararlo. Era imposible. Necesité la ayuda de Toni Kroos, Luka Modric, Sergio Ramos… pero solo yo, imposible”, agregó Casemiro.

Casemiro y Lionel Messi durante el clásico español. Getty Images.

Sin embargo, al jugador portugués no lo dejó atrás, también lo elogió y contó lo que vivió con Ronaldo durante numerosas temporadas en la 'casa blanca'. "Messi ha sido uno de los mejores de la historia, pero teníamos a otro, como Cristiano que marcó una época. Lo que lograron es irrepetible". Sorprendió, que a pesar del compañerismo que tuvo con el portugués, terminara eligiendo a la 'Pulga'.

Publicidad

El centrocampista, ahora del Manchester United, también opinó sobre el futuro del fútbol y dijo quiénes serán los herederos en el trono de Messi y Cristiano Ronaldo. “Mbappé es el heredero de los tres grandes, junto a Vinícius, que sigue creciendo y mejorando en cada partido, a Rodrygo, y a Fede Valverde, que es un jugador que lidera al equipo y que puede marcar una era. Lo da todo en el campo”. concluyó el brasileño.

Casemiro, jugador del Real Madrid, contra PSG Getty Images

Casemiro jugó nueve temporadas en el Real Madrid, donde logró conquistar 18 títulos y se refirió de lo que se necesita para llegar al club 'merengue': "Cuando tú entras en Madrid, ya sabes que vas a aterrizar en el mejor equipo del mundo. La clave de todo es que está hecho para ganar. Tú no hablas del anterior. Te acostumbran a ganar. El valor principal y más exigente de este club se resume en una palabra: ganar”.

Publicidad

El futbolista brasileño dejó la 'casa blanca' en el 2022 para mudarse a la ciudad de Manchester, que hasta el momento ha cosechado dos títulos en el equipo que dirige Ruben Amorim.