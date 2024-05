Lo último que se dijo de Falcao García en Rayo Vallecano, antes del adiós en Liga de España

Iñigo Pérez, entrenador delRayo Vallecano, declaró este viernes que "cualquier elogio" con Radamel Falcaose queda "corto" porque el colombiano es "un profesional increíble y cuenta con un máximo nivel humano".

El delantero colombiano llegó en septiembre de 2021 al Rayo y su incorporación al club vallecano desató la ilusión de la hinchada y generó una enorme expectación, hasta el punto que su presentación fue en el estadio con centenares de aficionados para presenciar su puesta de largo como nuevo jugador franjirrojo.

Su protagonismo a lo largo de estas tres temporadas ha ido de más a menos con 938 minutos en su primer curso, 712 en el segundo y 472 en este último, a falta de la última jornada liguera. En total, 79 partidos y doce goles.

Frente al Athletic, en el último partido liguero, una de las incógnitas en el once del Rayo es si Falcao jugará de inicio.

Falcao García, reconocido por Isi Palazón como capitán del Rayo Vayecano Foto: Rayo Vayecano

Publicidad

"Ernesto Valverde nos conoce bien como para regalarle si el delantero va a ser Falcao. Cualquier elogio a Falcao se queda corto. Tiene un nivel profesional increíble y un máximo nivel humano. He estado en muchos vestuarios y que alguien con su carrera se comporte así en este vestuario no lo he visto nunca. La combinación de ambas cosas lo hace muy grande y siempre me gusta destacar su persona por encima del futbolista", comentó.

¿En qué equipos ha jugado Falcao García?

Publicidad

El samario comenzó su carrera en la Segunda División de fútbol colombiano, con Lanceros Boyacá, pero rápidamente dio el salto al fútbol internacional. Ya en el exterior forjó una extensa y exitosa carrera en clubes como River Plate (Argentina), Porto (Portugal), Atlético de Madrid (España), Mónaco (Francia), Manchester United y Chelsea (Inglaterra); Galatasaray (Turquía) y recientemente en Rayo Vallecano (España).

Este sábado 25 de mayo, Falcao disputará su último partido con el elenco de Vallecas contra el Athletic de Bilbao,a las 11:30 a.m. (hora colombiana), en la última fecha de la Liga de España.