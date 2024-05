Luis Enrique confirmó presencia de Kylian Mbappé en la final de la Copa de Francia

El entrenador del París Saint-Germain, el español Luis Enrique Martínez, confirmó este viernes, con cierta sorna, que Kylian Mbappé jugará este sábado la final de la Copa de Francia ante el Olympique de Lyon (OL), en el que será el último partido del delantero con el PSG.

"¿Me preguntas si Kylian Mbappé va a jugar? 'Bien sûre, bien sûre' ("seguro", en francés)", bromeó Luis Enrique, mientras hacía una mueca en dirección al periodista que le hizo la pregunta.

El técnico había evitado responder a otra pregunta sobre Mbappé anteriormente acerca de su participación el sábado, pues la estrella francesa se ha perdido los dos últimos partidos de Liga.

Luis Enrique adelantó que no hará un balance de su primera temporada parisina: "Eso ya lo habéis hecho vosotros. Yo no tengo que evaluar mi propio trabajo. Eso le cabe a Luis Campos (consejero deportivo) y a mi presidente. El resto me da igual".

Kylian Mbappé marcó gol en su partido de despedida con el PSG Foto: AFP

El capitán del París Saint-Germain (PSG), el brasileño Marquinhos, aseguró este viernes que será "una motivación especial" ver a Kylian Mbappé marcar por última vez con el PSG, que se mide mañana al Olympique de Lyon (OL) en la final de Copa de Francia.

"Kylian ha sido un jugador muy importante todos estos años (7). Será su último partido y vamos a intentar usarlo de la mejor manera, ya sea desde el comienzo o si entra durante el partido. Es una motivación especial para él y verle marcar una última vez con el PSG es también una motivación especial para nosotros", declaró el central en rueda de prensa previa a la final, que se juega en Lille.

Marquinhos, que podría convertirse en el jugador que más Copas de Francia ha ganado en la historia, pues llegará a seis en caso de ganar el PSG, dio su aval al trabajo hecho esta temporada por el español Luis Enrique, a pesar del fracaso en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Borussia de Dortmund.

"Llevo aquí bastantes años (11) y veo que vamos en la buena dirección, hay una muy buena evolución", refirió.

El PSG no gana la Copa desde hace tres años, por lo que el internacional brasileño constató que se trata de un torneo "difícil y muy especial".