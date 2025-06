Los dolores y los gajes del fútbol de Faustino Asprilla; se reveló el tratamiento que le hicieron

Faustino Asprillaes uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia y todo por el gran nivel que mostró tanto en la selección como al nivel de clubes. Sin embargo, todo ese esfuerzo para deslumbrar con la pelota le ha costado físicamente y sobre todo en la actualidad después de su retiro.

'El Tino', como es conocido popularmente en el mundo del fútbol, ha convivido, ya hace daños, con un fuerte dolor en sus rodillas. Por eso, en las últimas horas se reveló en redes sociales que fue intervenido con un tratamiento especial para ayudarlo.

Los encargados de contar todo fueron los especialistas de 'Sportsmedscali'. "Nuestro querido Faustino Asprilla vuelve a casa después de 6 meses a confiar su salud una vez mas en nosotros y en el doctor German Ochoa", comentaron de entrada en una publicación en la red social 'Instagram' que se realizó en la noche el miércoles 18 de junio.

Ahora bien, muchos se preguntarán cual es el diagnóstico y el procedimiento que le realizaron al exdelantero. "Hoy se le realizo el procedimiento 3 en 1 Acido hialuronico + Plasma rico en factores de crecimiento y micro vesículas del cordón umbilical. Una combinación poderosa para frenar la artrosis, mejorar su articulación y mantenerlo activo por mucho más tiempo", contaron detalladamente.

Sin embargo, no todo es color de rosa ni para siempre, ya que en el mismo video el médico dejó en claro que la enfermedad no tiene freno y se trata de una intervención para mejorarle la calidad de vida y evitar un pasó que no tendrá vuelta atrás dentro de unos años. "Faustino no quiere ni oír hablar de prótesis y nosotros tampoco", remarcaron.

Por su parte, Asprilla se mostró sonriente como siempre y satisfecho con el procedimiento.

Cabe recordar, que, Faustino jugó en equipos como Cúcuta Deportivo, Deportivo, Atlético Nacional, Parma AC, Newcastle United, SE Palmeiras, Fluminense FC, CF Atlante, Universidad de Chile, Cortuluá y Estudiantes de La Plata. En la actualidad es panelista en programas deportivos en la televisión y en el 2024 apareció en el 'Desafío XX' de Caracol Televisión.