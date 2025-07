Luis Díaz, devastado por la muerte de Diogo Jota: "Me duele el alma; hay gestos que no se olvidan"

El futbolista colombiano Luis Díaz se pronunció de manera oficial en las redes sociales sobre el fallecimiento de Diogo Jota, su compañero y amigo en el Liverpool de Inglaterra. El extremo compartió algunas fotos del portugués y recordó el emotivo detalle que con él en un momento duro de su vida.

"No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André", fueron las palabras del guajiro.

Díaz Marulanda se refirió a la ocasión en la que Jota lo honró mostrando la camiseta del colombiano luego de que Luis Manuel 'Mane' Díaz, padre del 'cafetero', fuera secuestrado por la guerrilla del ELN. El portugués fue el elegido para reemplazarlo, anotó gol en el clásico contra Everton y en vez de celebrar; hizo el homenaje.



El Liverpool decidirá en los próximos días cómo homenajear a Jota

El Liverpool decidirá en los próximos días cómo homenajear debidamente a Diogo Jota, fallecido este jueves en un accidente de tráfico junto a su hermano André.

El club inglés dará algo de espacio a la familia del futbolista para que decida qué pasos tomar ahora y después buscará una forma de hacer un "apropiado homenaje a Jota", que militó en el Liverpool desde 2020, cuando los 'Reds' pagaron 40 millones de libras al Wolverhampton Wanderers.

"No hay nada que podamos decir en estos momentos para aliviar el dolor de una pérdida tan trágica", dijo el Liverpool en un comunicado firmado por Michael Edwards y Richard Hughes, directores deportivos del club.

"En unas circunstancias tan descorazonadoras como estas, es nuestra responsabilidad entender el luto colectivo que estamos experimentando, hacer el correspondiente tributo a Diogo y ofrecer el apoyo incondicional a su familia, que es la prioridad absoluta en estos momentos".

El conjunto de Anfield aseguró que respetarán la privacidad de la familia que les darán el tiempo para pasar este tiempo de luto de la manera que decidan.

"Esta es una tragedia que trasciende al Liverpool", añadieron.

En los próximos días, el Liverpool decidirá cómo honrar al "querido número 20 con el respeto y el afecto que se merece".