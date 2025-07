La última foto que publicó Diogo Jota antes de morir: tenía 3 hijos y se había casado hace 11 días

La muerte del deportista portugués Diogo Jota, de 28 años, tras un grave accidente vial en España, dejó conmocionados a los fanáticos del fútbol. El vehículo en el que viajaban el futbolista del Liverpool y su hermano, el también futbolista André Filipe Texeira da Silva, en el que murieron esta madrugada en un accidente de tráfico en la Autovía Rías Bajas (A-52) en Cernadilla (Zamora), quedó calcinado en la mediana tras salirse de la vía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A su llegada al lugar del siniestro, los bomberos del parque de Rionegro del Puente, perteneciente al Consorcio de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora, se limitaron a intervenir para refrigerar el coche, un Lamborghini, para evitar que el fuego se extendiese a la vegetación colindante, según ha indicado a EFE uno de los bomberos. En otros accidentes las intervenciones de estos profesionales suelen ser más aparatosas e incluir tareas de excarcelación de víctimas, pero en este caso cuando llegaron al lugar, a la altura del kilómetro 65,300 de la A-52, el vehículo ya estaba calcinado y únicamente pudieron realizar esas labores de refrigeración para evitar la propagación del fuego.

(Lea también: VIDEO | Muerte de Diogo Jota: así quedó carro que conducía futbolista luego del grave accidente)

Publicidad

La investigación del accidente en el que murieron los dos hermanos futbolistas apunta inicialmente a que el vehículo sufrió el reventón de un neumático mientras realizaba un adelantamiento sobre las 0.30 horas de este jueves, según han apuntado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora. El lugar en el que se produjo el suceso era un tramo recto de la autovía A-52, por la que el turismo en el que viajaban los dos jugadores circulaba en dirección Benavente, en sentido contrario a Portugal.

En el accidente murieron Diogo Jota, de 28 años, y su hermano André Silva, de 25, cuyos familiares se han desplazado desde Portugal a Zamora, donde se realiza la autopsia de los cadáveres en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Diogo Jota era actualmente jugador del Liverpool desde el año 2020 después de haber estado en el Atlético de Madrid en 2016 y posteriormente en el FC Porto hasta 2018, cuando pasó a la liga inglesa, mientras que su hermano André jugaba en el Futebol Clue Penafiel , equipo de la Segunda División portuguesa.



La última publicación de Diogo Jota antes de morir

El joven futbolista fallecido era muy activo en sus redes sociales. De hecho, 24 horas antes de sufrir aquel accidente que le arrebató la vida, Jota había publicado un emotivo video junto a su esposa, recordando su reciente boda celebrada solo once días antes de su fallecimiento. "A day we will never forget (un día que nunca olvidaremos)", escribió el deportista en la publicación junto a su pareja, con quien se conoció desde adolescente, tuvo tres hijos y decidió formar un hogar.

Publicidad

En esta última publicación, el jugador del Liverpool hacía un breve resumen de cómo vivió su boda, mostrando en video diferentes partes de aquel matrimonio con el que decidió formar un hogar junto a su entonces novia y madre de sus hijos de 4 años, 2 años y siete meses de edad.