Luis Díaz y Daniel Muñoz, la hermandad está 'firme': así pasan sus días de descanso

Después de una excelente Copa América 2024, en la que la Selección Colombia fue subcampeona, los futbolistas que hicieron parte del plantel del certamen de la Conmebol disfrutan de unos merecidos días de descanso. Entre ellos destacan Luis Díaz y Daniel Muñoz, quienes han decidido pasar este tiempo de esparcimiento en compañía de sus respectivas parejas.

Además de tener un buen 'feeling' y conexión en el campo de juego vestidos con los colores de la 'tricolor', fuera de estos se ha visto el compañerismo y la hermandad que se profesan tanto el extremo guajiro como el lateral antioqueño.

Tanto 'Luchito' como Daniel han compartido algunas de los instantes compartidos en este periodo de vacaciones, los cuales han quedado evidenciado en una serie de fotografías en sus redes sociales personales. En las instantáneas se denota un ambiente muy playero y hasta se observa al jugador del Liverpool con un nuevo estilo, una nueva tonalidad en su cabello en el que resaltan los populares 'rayitos'.

Daniel Muñoz y Luis Díaz pasan unos días de vacaciones luego de la Copa América. Foto: historia de Instagram de Daniel Chitiva (Munoz)

Por supuesto que la bacanería y la buena onda se aprecia de inmediato en cada foto. Igualmente, tanto Geraldine Ponce como Manuela Jiménez, parejas de Díaz y Muñoz, respectivamente, no se han quedado atrás y a su vez han utilizado sus plataformas digitales para dar a conocer lo bien que lo están pasando en estos días de descanso.

Publicidad

Playa, piscina y mucha alegría, son algunos de los condimentos que se captan en las fotografías de Luis Díaz y Daniel Muñoz, figuras de la Selección Colombia en la edición 48 de la Copa América. El '7' y el '21' marcaron goles con la 'amarilla' e hicieron vibrar a todo un país con sus actuaciones en el tapete verde.

Geraldine Ponce y Manuela Jiménez, parejas de Luis Díaz y Daniel Muñoz, jugadores de la Selección Colombia. Foto tomada del Instagram de Geraldine Ponce

Publicidad

Después de estos merecidos días de descaso, se prevé que tanto Luis Díaz como Daniel Muñoz retomen los compromisos con sus clubes, Liverpool y Crystal Palace, de la Premier League.

¿Qué dijo Luis Díaz tras perder el título de la Copa América con la Selección Colombia?

"Queridos colombianos, me tomé unos días para procesar el dolor de perder esta final. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron durante la Copa América desde cada rincón del país, los banderazos en nuestros hoteles, sus mensajes en redes, el llenar los estadios; todo fue increíble. Lastimosamente no pudimos darnos la alegría de ser campeones, pero les aseguro que este grupo no se va a cansar de intentarlo y que volveremos a ilusionarnos. Estoy orgulloso de todo nuestro equipo, somos una familia y hemos dejado todo en la cancha por nuestra bandera", escribió el oriundo de Barrancas en su perfil de Instagram.

Luis Díaz y James Rodríguez, jugadores de la Selección Colombia. Foto: AFP