¡Feliz 20 de julio, Colombia! Un año más de Independencia y el fútbol se hizo sentir

Hoy Colombia está de fiesta. Este 20 de julio se festejan 214 años de la Independencia de nuestro país y en distintos sectores no han faltado los mensajes de felicitaciones. Y en fútbol no ha sido la excepción, ya que no solo equipos del balompié 'cafetero' se han pronunciado, sino que varios del balompié internacional también han dejado sus 'enhorabuena'.

Uno de los primeros en dejar una nota especial por este fecha fue la Federación Colombiana de Fútbol que en su red social de 'X' escribió: "¡Feliz 20 de julio, Colombia!" Por supuesto que los colores patrios no podrían faltar en el mensaje, y la misma la culminó con el numeral #TodosSomosColombia.

De otro lado, en la cuenta del París Saint-Germain en español evocaron el aniversario de la Independencia de Colombia con una fotografía de Mario Alberto Yepes, excapitán de la 'tricolor' y que vistió los colores del conjunto parisino. En el mismo post se leyó #Feliz20deJulio

👏 ¡Tierra del gran Mario Alberto Yepes!



¡Feliz Día de la Independencia, Colombia! 🇨🇴#20DeJulio pic.twitter.com/PFaHsb6pvl — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 20, 2024

Otro club francés que dejó su respectivo mensaje de felicitación para nuestro país fue el Mónaco, escuadra donde brillaron Falcao García, hoy en día jugador de Millonarios, el volante cucuteño James Rodríguez y gran figura de la 'tricolor' en la pasada Copa América, además del cartagenero Juan Pablo Pino.

"Si Juanes tenía la camisa negra, pues yo tengo la amarilla. ¡Feliz día de la Independencia y que viva Colombia", escribió el conjunto del Principado.

Si Juanes tiene la Camisa Negra, pues yo tengo la Amarilla 🎶 💛💙❤️



¡Feliz Día de la Independencia y que VIVA COLOMBIA! 🇨🇴 🙌 pic.twitter.com/t62rtTWTzr — AS Monaco ES 🇲🇨 (@AS_Monaco_ES) July 20, 2024

Más felicitaciones por el día de la Independencia de Colombia

Por su parte, Juventus, uno de los clubes más laureados de Italia, también dejó sus palabras para todos los 'cafeteros' en esta fecha tan memorable. La 'vecchia signora' colgó una fotografía de Juan David Cabal, la reciente incorporación colombiana del club, se lleva todas las miradas.

Mientras que América de Cali dejó un sentido mensaje en la red social de 'X', mostrado el orgullo de lo que se siente ser colombiano.