Luka Modric es la noticia, en el nuevo Real Madrid, con Kylian Mbappé

El centrocampista croata Luka Modric y el Real Madrid han ampliado por una campaña más el acuerdo que vinculaba a ambas partes hasta el pasado 30 de junio, según informa el club.

"El Real Madrid C. F. y Luka Modrić han acordado la ampliación del contrato de nuestro capitán, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2025", se recoge en la misiva.

Modric, de 38 años, llegó al Real Madrid en 21012, procedente del inglés Tottenham Hotspur.

En las doce temporadas como madridista, disputando 534 partidos oficiales (39 goles), Modric ha ganado 26 títulos, el mayor número de la historia del club junto a Nacho Fernández: 6 Ligas de Campeones (uno de los cinco jugadores que lo han ganado en la historia), 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Asimismo, Modrić ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Mejor Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Liga de Campeones. Ha ganado 1 vez el Balón de Oro y 1 vez el Balón de Plata del Mundial de Clubes.

Con la selección croata, con la que ha jugado 178 partidos (los últimos en la reciente Eurocopa de Alemania), ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 y el Balón de Bronce del Mundial 2022.

Luka Modric. Foto: AFP

El Real Madrid completó su primer entrenamiento de la pretemporada, en el que el preparador físico Antonio Pintus comenzó su puesta a punto con los siete jugadores disponibles de la primera plantilla, entre los que destacó la presencia del portero ucraniano Andriy Lunin, quien participó en la Eurocopa con su selección.

Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran García, Lucas Vázquez, Jesús Vallejo, Dani Ceballos y Brahim Díaz se ejercitaron sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas en una sesión que arrancó a las 17:00 horas CEST (-2 GMT) con ejercicios con balón en los que acompañaron los futbolistas del Real Madrid Castilla, primer filial madridista, para poder completarlos.

Tras esto, solo los jugadores del primer equipo se pusieron a las órdenes de Antonio Pintus, quien, según transmiten a EFE fuentes del conjunto blanco, arrancó su exigente plan de entrenamientos para poner a punto físicamente a los futbolistas de cara a la temporada, que arrancará de forma oficial el próximo 14 de agosto con la disputa de la Supercopa de Europa contra el Atalanta en Varsovia (Polonia).

Una nómina de futbolistas entre la que el técnico Carlo Ancelotti pudo contar ya con un jugador que ha participado en la Eurocopa, un Lunin que cayó eliminado en fase de grupos con Ucrania y que acudió a la Ciudad Deportiva el primer día aún con su futuro en el aire.

El guardameta, titular durante la larga ausencia belga Thibaut Courtois, pero suplente para la final de la Liga de Campeones, acaba contrato el próximo 30 de junio de 2025 y aún no ha renovado con el conjunto blanco.

Además, otro futbolista de la primera plantilla que pasó las pruebas físicas en la sesión matutina fue el austriaco David Alaba. Eso sí, en su caso no participó en el entrenamiento con el grupo al estar aún recuperándose de la lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió el pasado 17 de diciembre.

El central trabajó en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva para continuar su particular puesta a punto de cara a poder volver a la dinámica de grupo lo antes posible.