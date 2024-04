Macalister Silva: "No hay que demeritar lo de Flamengo, sino resaltar lo que hizo Millonarios"

"Flamengo es un equipo que merece respeto, sin duda que es copero, pero más que demeritar a Flamengo, hay que resaltar el trabajo que tuvimos, la intensidad tuvimos, dar valor a lo que hicimos nosotros". Esas fueron las primeras palabras de Macalister Silva este miércoles en una entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', en la que se le dio un vistazo al 1-1 de Millonarios con el equipo brasileño, en la primera fecha de la Copa Libertadores 2024.

El experimentado volante bogotano también entregó su concepto con relación al resultado final del compromiso internacional jugado en la cancha de El Campín y que por las posibilidades de gol que los deAlberto Gamero tuvieron en el primer tiempo, bien se pudo haber ganado.

Así Silva comentó que "por como se presentó ganamos un punto, estar abajo con un equipo como Flamengo, con diez hombres, es algo complicado. Pero también hay que decir que el sentimiento inicial era que podíamos ganar los tres puntos".

El capitán de los 'embajadores' también destacó que el profesor Gamero mandó un mensaje claro cuando ordenó la entrada de Daniel Ruiz y Emerson Rivaldo Rodríguez, en el segundo tiempo y justo después de la expulsión de Larry Vásquez, faltando cerca de media hora de juego.

Daniel Ruiz, festejando una anotación con Millonarios en Copa Libertadores.

"El mensaje inicial nos lo da el profe. Hace cambios no para cuidar el 1 a 0, sino que me llama y me dice que me pare en el dos, que estuviera ordenado, que se quedara un poco más Giraldo y que Giordana fuera al lado. Ese mensaje fue fundamental, porque no nos echarnos para atrás", complementó Macalister Silva.

Macalister Silva y otros conceptos sobre el presente de Millonarios

Apoyo a Junior

"Nuestra ambición no es solamente que estamos representando a Millonarios, sino que también a Colombia, al fútbol de nuestro país. Hoy hay que hacerle fuerza a Junior, tenemos una tarea pendiente a nivel internacional".

Las figuras del gol

"Después del gol del empate, a Emerson lo moleste. Emerson (Rodríguez) y Daniel (Ruiz) han tenido experiencias importantes en su carrera, han sabido llevar ese momento para que las cosas mejoren. Lindo que Emreson hizo el pase y que Daniel hiciera el gol".

El presente de Millonarios

"Fue importante ganarle a Fortaleza. Es importante habernos llenado de confianza, tuvimos un bache con cinco derrotas y con dos empates. Acá con la tranquilidad de no habernos desesperado, seguir creyendo en este proceso y ahora el presupuesto es ir partido a partido".