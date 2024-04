Alberto Gamero y las claves de la igualdad 1-1 contra Flamengo: le sigue los pasos a Néstor Lorenzo

Luego de igualar por 1-1 frente a Flamengo, en su debut por la Copa Libertadores 2024, Alberto Gameroatendió a los medios de comunicación y dio sus impresiones de lo que fue el juego de este miércoles, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Rescatando la gran cualidad de ir en busca del resultado a pesar de estar abajo en el marcador, el entrenador de Millonarios afirmó que se jugó un buen partido frente a un rival de alto ‘calibre’: “Siendo realistas, creo que es un balance positivo, pero queríamos ganar a pesar de tener un gran rival al frente. Los muchachos salieron a jugar mano a mano y pudimos habernos ido con el marcador a favor”.

“Sin embargo, ellos (Flamengo) también tuvieron algunas y luego muy temprano en el segundo tiempo, una expulsión y un penalti y la verdad me gustó mucho la jerarquía de los muchachos. Lo que yo le plasmé a ellos era que tenían que ser valientes y lo fuimos contra un gran equipo. Con 10 hombres ellos nos tenían en un bloque medio normal y estos jugadores sacaron valentía de lo que se debe sacar cuando uno está con la afición”, agregó el DT colombiano.

Celebración de Millonarios, en el partido contra Flamengo, en la Copa Libertadores 2024 Getty Images

*Otras declaraciones de Alberto Gamero, tras el 1-1 frente a Flamengo:

¿Cómo analizaron a Flamengo para neutralizarlo de esa manera?

“Nosotros vimos muchos videos de ellos y teníamos en mente la valentía que mostraron los jugadores. Ellos tenían 12 partidos que no les hacían un gol porque por momentos Rossi salvaba, pero era un equipo que se le podía hacer gol. Nosotros los botamos. Ellos entraron con convicción frente a un equipo de talla internacional”.

¿Cuál fue ese mensaje de aliento al equipo?

“Les puse un ejemplo de lo que hace Néstor Lorenzo y tenemos que tener esa valentía de jugar contra grandes equipos mano a mano y eso me dejó tranquilo, que no hubo desespero. No se podía jugar con la euforia de la afición y no podíamos desordenarnos y nos paramos bien, pero al tener el balón había que cambiar el ritmo y tener la velocidad. Con este punto nos vamos tranquilos”.

El ingreso de Émerson Rivaldo y Daniel Ruiz...

“Esto es de momentos y ellos aprovecharon el momento cuando se les da. Con Caldas, bien, Fortaleza bien, frente a Santa Fe, bien. Hay veces que preguntan que por qué se pone a Daniel Ruiz si no viene bien, la única manera de probar a los jugadores es jugando y ahí es donde uno se da a la tarea. Contra Flamengo, Rivaldo entró muy bien y eso le va dando confianza a ellos, a sus compañeros y a nosotros. Es gratificante la evolución”.

Jugadores de Millonarios festejando anotación en Copa Libertadores. Foto: AFP.

¿Qué viene para Millonarios?

“Ese es un punto para mejorar. El mismo Maca muchas veces y Cataño, los pone uno de ejemplo. No son extremos, pero encaran, van en el duelo. El partido pasado de Cataño hizo dos goles típicos de extremo. Es darle esa enseñanza a ellos de perder el miedo a encarar, porque por momentos lo hemos tenido y los duelos defensivos los entrenamos. En el fútbol colombiano hay muchos jugadores extremos que son muy rápidos y los laterales, marcadores van adelante y ganan con desequilibrio y nos ha costado. Lo vamos a seguir trabajando y vamos a mejorar”.