Mallorca vs Barcelona, hora y dónde ver EN VIVO el partido de Johan Mojica en España

El Barcelona visita este martes Son Moix para medirse a un Mallorca en racha y en busca de una reacción que no puede esperar tras sumar solo un punto de los últimos nueve posibles en LaLiga EA Sports y haber dilapidado toda la ventaja que tenía sobre el Real Madrid, su más inmediato perseguidor.

Y es el que el conjunto blanco está ya solo a un punto del líder, y además con un partido más aún por disputar, el aplazado contra el Valencia a causa de la DANA.

Mallorca vs Barcelona, hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Liga de España:

Fecha: lunes 2 de diciembre de 2024

Hora: 1:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Son Moix

Transmisión: DirecTV Sports

Las derrotas ante la Real Sociedad en el Real Arena (1-0) y contra el Las Palmas en el Olímpico Lluís Companys (1-2) y el empate ante el Celta en Balaídos (2-2) ,han hecho saltar todas la alarmas en el Barça. No solo por los malos resultados sino por una bajón preocupante en cuanto a intensidad, juego y sensaciones.

Publicidad

En Mallorca, donde le espera el encuentro avanzado de la jornada 19 que le tocaría jugar después de Reyes -ambos conjuntos disputan, junto a Real Madrid y Athletic Club la Supercopa de España en Arabia Saudí- tendrá una nueva oportunidad para empezar a redimirse y frenar su caída en picado.

Lo hará con Alejandro Balde ya recuperado del golpe en la garganta que recibió de Sandro Ramírez y que le obligó a abandonar en camilla el duelo del pasado sábado ante el conjunto canario. Y también con Marc Casadó, que volverá a ser el mediocentro titular tras cumplir partido de sanción.

Publicidad

Dani Olmo, reservado ante el Las Palmas por Hansi Flick, por una molestias musculares, y Lamine Yamal, que disputó la segunda parte y se le vio falto de ritmo después de perderse los tres partidos anteriores por una inoportuna lesión de tobillo, serán las otras dos novedades del once del conjunto catalán.

Pedri y Lamine Yamal, con el FC Barcelona. JOSEP LAGO/AFP.

La dinámica del Barcelona es opuesta a la de un Mallorca que se encuentra en estado de gracia tras sus dos últimos triunfos consecutivos y quiere seguir ilusionándose con los puestos europeos de la clasificación.

El cuadro bermellón ha vuelto a la senda de las buenas sensaciones y los triunfos en Gran Canaria frente al Las Palmas (2-3) y en casa contra el Valencia (2-1), dos victorias que han alimentado la ilusión de una afición que ve cómo su equipo compite cada jornada.

En Son Moix han sido tres los triunfos que ha conseguido el cuadro balear hasta la fecha, donde se ha enfrentado a muchos rivales que compiten en Europa y ha mostrado una versión brillante en muchos casos, rascando puntos contra todos menos ante el Atlético de Madrid (0-1).

Publicidad

Respecto al once ante el conjunto azulgrana, Jagoba Arrasate no ha dejado claro si saldrá con dos delanteros centros en el once titular, pero ha abierto la posibilidad a que Muriqi, Larin y Abdón pisen el césped en algún momento del partido.

Jugadores del Fútbol Club Barcelona, en un partido de La Liga de España Getty Images

La solidez en el centro del campo ha sido uno de los fuertes del elenco balear en estas últimas semanas, con un Samú Costa omnipresente que pone en dificultades el ataque en tres cuartos de los rivales, una zona en la que tendrá una tarea muy difícil por la calidad de sus contrincantes.

Publicidad

Todo ello se ha sustentado con un nivel defensivo muy sólido de los de Arrasate, que han concedido menos de un gol por partido y tienen a Raíllo como uno de sus estandartes en la defensa del área, siempre acompañado de un contundente Valjent con el que tratará de frenar al pichichi de la competición, Robert Lewandowski.

- Alineaciones probables:

Mallorca: Greif; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Dani Rodríguez, Samú Costa, Morlanes, Darder; Larin, Muriqi.

Barcelona: Peña; kounde, Cubarsí, Iñigo, Balde; Casadó, Pedri, Olmo; Rapha, Lamine y Lewandowski.

Publicidad

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño)

Campo: Estadio Mallorca Son Moix.