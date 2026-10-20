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Gol Caracol  / Manchester City aplasta 5-1 al AEK de Atenas con un brillante Phil Foden, por la Champions League

Manchester City aplasta 5-1 al AEK de Atenas con un brillante Phil Foden, por la Champions League

Una noche redonda para Manchester City en el Etihad Stadium, y no tuvo piedad de su rival. Estuvieron guiados por la inspiración de un insaciable Phil Foden, autor de tres anotaciones.

Por: AFP
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Manchester City se impuso al AEK de Atenas en la Champions League.
Manchester City se impuso al AEK de Atenas en la Champions League.
Foto: AFP

El Manchester City, sin Erling Haaland pero con tres goles de Phil Foden, goleó en su cancha con facilidad 5-1 al AEK Atenas, una semana después de haber caído contra el PSG.

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Los 'citizens' suman así dos victorias en tres partidos de Champions League, tras haber arrancado la campaña continental con victoria 2-0 en Oporto.

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El entrenador Enzo Maresca realizó varios retoques en su once inicial, dando la titularidad al joven extremo brasileño Allan, de 21 años, o al precoz delantero alemán Floyd Samba, de 17, en punta de ataque en sustitución de Haaland, tocado ligeramente este fin de semana y de reposo.

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El protagonismo fue para Foden, que con dianas en los minutos 34, 65 y 76 firmó un hat-trick para asegurar la victoria.

Manchester City se impuso al AEK de Atenas en la Champions League.
Manchester City se impuso al AEK de Atenas en la Champions League.
Foto: AFP

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"Hemos vuelto a mostrar determinación. No fue muy bonito por momentos, creo que nos hemos mantenido fieles al plan de partido, nunca nos hemos rendido y al final les hemos vencido", analizó el inglés, que en palabras a 'TNT Sports' dijo estar recuperando su mejor versión.

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"Todavía me queda mucho camino por recorrer pero voy en la buena dirección", valoró Foden.

El inglés Elliot Anderson (12') y el francés Rayan Cherki (57') anotaron los otros dos goles locales, mientras que el albanés Stavro Pilo (52', 2-1) anotó el gol del honor para el AEK, vigente campeón griego.

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