Manchester City aplasta 5-1 al AEK de Atenas con un brillante Phil Foden, por la Champions League

El Manchester City, sin Erling Haaland pero con tres goles de Phil Foden, goleó en su cancha con facilidad 5-1 al AEK Atenas, una semana después de haber caído contra el PSG.

Los 'citizens' suman así dos victorias en tres partidos de Champions League, tras haber arrancado la campaña continental con victoria 2-0 en Oporto.

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El entrenador Enzo Maresca realizó varios retoques en su once inicial, dando la titularidad al joven extremo brasileño Allan, de 21 años, o al precoz delantero alemán Floyd Samba, de 17, en punta de ataque en sustitución de Haaland, tocado ligeramente este fin de semana y de reposo.

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El protagonismo fue para Foden, que con dianas en los minutos 34, 65 y 76 firmó un hat-trick para asegurar la victoria.



Manchester City se impuso al AEK de Atenas en la Champions League. Foto: AFP

"Hemos vuelto a mostrar determinación. No fue muy bonito por momentos, creo que nos hemos mantenido fieles al plan de partido, nunca nos hemos rendido y al final les hemos vencido", analizó el inglés, que en palabras a 'TNT Sports' dijo estar recuperando su mejor versión.

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"Todavía me queda mucho camino por recorrer pero voy en la buena dirección", valoró Foden.

El inglés Elliot Anderson (12') y el francés Rayan Cherki (57') anotaron los otros dos goles locales, mientras que el albanés Stavro Pilo (52', 2-1) anotó el gol del honor para el AEK, vigente campeón griego.

