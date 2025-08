Los World Games, EN VIVO y en exclusiva para Colombia se verán en Ditu desde este jueves

Después de 12 años Colombia podrá disfrutar nuevamente de los Juegos Mundiales (The World Games) en exclusiva y en vivo desde la comodidad de su pantalla, gracias a ditu, la plataforma de streaming de Caracol TV. Del 7 al 17 de agosto, los usuarios tendrán acceso exclusivo a este evento multideportivo que reunirá a más de 5.000 atletas, en 34 deportes y 60 disciplinas, desde la ciudad de Chengdu, en China.

Los Juegos Mundiales son una vitrina para deportes que no hacen parte del programa olímpico tradicional, como el patinaje de velocidad, el baile deportivo, el kickboxing, apnea, entre otros.

Este año, Colombia dirá presente en los Juegos Mundiales con una delegación de atletas de élite que representan lo mejor del alto rendimiento nacional. Entre ellos se destacan figuras como la campeona mundial y atleta olímpica Sara López; el medallista de oro en arquería en los Juegos Mundiales 2022, Daniel Muñoz; la doble campeona del mundo en natación con aletas, Paula Aguirre; y el múltiple campeón panamericano, sudamericano y centroamericano en squash, Miguel Ángel Rodríguez. Todos ellos llevarán la bandera tricolor con orgullo en esta cita global.

Sara López, arquera colombiana. COC.

Esta edición, la número 12 en la historia del certamen, marcará un nuevo capítulo para el evento. Por tercera vez se celebran en Asia, y Chengdu, conocida como la ciudad más feliz de China, se convertirá en epicentro del deporte mundial con una infraestructura de primer nivel y un espíritu organizador ejemplar.

“Que ditu sea la ventana para que los colombianos vivan los Juegos Mundiales es una gran noticia. Queremos acercar este tipo de contenidos a nuevas audiencias, romper esquemas y hacer que más personas se enamoren del deporte en todas sus formas”, señaló Óscar Fernando Gómez, director de streaming de deportes de ditu.

Podrás disfrutar la cobertura en nuestro canal Caracol Sports, en ditu, la cual incluirá transmisiones diarias de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 7:00 p.m. a 12:00 a.m., con resúmenes, momentos destacados y la participación especial de los atletas colombianos en competencia. Una oportunidad para descubrir disciplinas que mueven al mundo y que, hasta ahora, habían sido invisibles en el país.

